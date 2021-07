[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 장영란이 44세에 찍은 첫 보디 프로필이 화제다.

장영란은 지난 6일 자신의 인스타그램에 “쑥스럽지만 내생애 첫 바디 프로필 사진”이라면서 사진 2장을 올렸다. 사진 속 장영란은 튜브톱에 핫팬츠, 롤러스케이트를 신은 파격적인 스타일링으로 멋진 몸매를 뽐냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr