속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 수산업자 김모(43·수감 중)씨로부터 지난해 포르쉐 차량을 제공받은 사실이 알려진 박영수 특별검사가 7일 사표를 제출했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr