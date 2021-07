[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 강예빈이 7일 자신의 인스타그램을 통해 근황 사진을 올렸다. 사진 속 그의 화려한 미모가 돋보인다.

강예빈은 그는 영화 '가문의 영광4', '투혼', 투니버스 '벼락 맞은 문방구', tvN '막돼먹은 영애씨' 등에 출연하며 배우와 예능인으로 활약했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr