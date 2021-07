최재형 "정치 참여하겠다"…감사원장 사퇴 9일만에 대선行 공식화

[아시아경제 나주석 기자] 최재형 전 감사원장이 7일 정치 참여 의지를 공식 확인한 것으로 전해졌다. 감사원장에서 물러난 뒤 칩거, 지방행 등을 통해 고심 끝에 대선 출마 쪽으로 결심을 굳힌 것으로 보인다.

최 전 원장은 이날 언론과의 인터뷰를 통해 정치에 참여하겠다고 생각했다"고 말했다. 그는 "정치 참여까지는 하기로 한 건 맞다"며 "나머지 공식 입장은 좀 더 준비된 다음에 말씀드려야 할 거 같다"고 밝혔다.

감사원장에서 물러난 뒤 최 전 원장은 언론 접촉 등을 피한 채 고심에 들어간 것으로 알려졌다. 언론 접촉 등에 응한 것은 이날이 처음이다. 현재 최 전 원장과 측근 등은 전화기를 꺼놓은 상태다.

앞서 최 원장은 지난달 28일 감사원장에서 물러나며 "대한민국의 앞날을 위해 제가 어떤 역할을 해야 하는지에 대해 숙고하는 시간을 갖겠다"고 했다. 당시 대선 출마 등과 관련한 질문에 대해 "차차 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 말을 아꼈었다.

지방에 머물던 최 전 원장은 부친 최영섭 예비역 해군 대령의 병환 때문에 서울 자택에 돌아왔다. 이와 관련해 최 전 원장 측근은 "최 전 원장 부친이 위독하셔서 어제 올라왔다"고 전했다.

