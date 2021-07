경주시, 청소년 '스마트 건강지킴이' 시범사업 … 중학교 3곳서

인공지능 활용, 성장예측 맞춤형 솔루션 제공





[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 경주시는 연말까지 '청소년 스마트 건강지킴이 시범사업'을 중학교 3곳(경주중·선덕여중·신라중) 학생과 학부모 1200여명을 대상으로 운영한다고 7일 밝혔다.

청소년 스마트 건강지킴이 시범사업은 청소년기 학생들의 신체성장을 주기적으로 측정하고, 스마트폰 앱을 통해 생체 빅데이터 기반 인공지능을 활용한 성장예측 맞춤형 솔루션을 제공하는 프로젝트다.

경주시는 코로나19 장기화로 가공식품과 배달음식 섭취가 늘어난 반면 신체활동이 줄어든 청소년들을 위한 전문적인 성장 지원을 위해 이번 사업을 진행한다.

먼저 학생의 성장을 예측하기 위해, 연 2회 키·몸무게·BMI지수·성장점수·흡연점수 등을 측정하고 그 결과를 '스마트 건강지킴이 앱'을 통해 학생과 부모가 함께 공유하도록 한다.

특히 성인이 될 때까지 얼마나 성장할 수 있을지 예측할 수 있는 성장예측그래프를 제공해 체계적인 성장을 지원한다. 또 신체측정 현장에서 성장 스트레칭 등 집에서 쉽게 실천할 수 있는 오프라인 운동 프로그램도 동시에 진행이 된다.

주낙영 경주시장은 "청소년 비만과 흡연은 심각한 사회문제"라며 "이번 사업을 통해 지역의 미래인 청소년들이 건강하게 잘 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr