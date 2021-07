밤 10시 이후 야외음주, 심야 불법영업도 여전

경찰 코로나 합동점검 잇단 적발

서울 음주금지도 아랑곳

[아시아경제 이관주 기자, 이정윤 기자] 코로나19 재유행 우려에 지자체와 경찰은 7일 ‘방역 사각지대’를 없애는 데 주력하고 있다. 서울시는 한강변과 공원 주변 등의 야외 음주를 금지시키고 경찰은 집단감염이 우려되는 불법 유흥시설에 행정력을 집중하고 있다. 하지만 밤 10시 이후 야외 술판은 여전하고 심야 불법영업에 나선 업소들이 잇달아 적발되고 있다.

경찰은 전날 관할 구청과 함께 서울 강남·서초·송파구, 마포구 홍대 일대 등 유흥가 밀집지역에 대한 합동점검을 벌였다. 기동대원 등을 투입해 방역수칙 위반 행위 등을 점검·지도하고 불법 영업에 대한 단속도 펼쳤다. 강남에서는 일반음식점임에도 오후 10시 이후 종업원을 고용해 무허가 영업을 한 2곳을 적발했다. 영업시간이 끝났어야 함에도 1개 음식점당 40~50명의 인원이 있었던 것으로 전해졌다. 서초에서도 노래방 1곳이 감염병예방법 위반으로 적발됐다. 경찰은 지난 3일부터 오는 17일까지 2주간 ‘유흥시설 불법영업 특별단속’을 전개 중이다. 중점 단속대상은 △위반업소 재영업 △무허가 영업 △집합금지 명령 위반 △운영시간 제한·전자출입명부 미작성 등 방역수칙 위반 △노래연습장 불법영업 등이다.

경찰은 감염병예방법 위반 행위에 대해서는 관할 지방자치단체에 통보하고, 식품위생법 위반(무허가 영업 등) 행위에 대해서는 업주 등을 입건해 사법처리할 방침이다. 경찰 관계자는 "확진자가 급격히 늘어나고 있는 만큼 코로나19 확산 방지를 위해 단속을 추진하게 됐다"며 "수도권과 부산의 경우 지자체와 협력해 가용경력을 최대한 동원하고 단속 및 집중순찰을 실시할 것"이라고 말했다.

서울시는 행정명령을 통해 25개 공원은 6일 오후 10시부터, 한강공원은 6일 24시(7일 0시)부터, 청계천변은 7일 오후 10시부터 야외 음주를 금지시켰다. 금지 시간대는 오후 10시부터 오전 5시까지다. 행정명령 해제 시점은 별도로 정해져 있지 않으며, 별도로 해제 명령이 내려질 때까지 계속 시행된다. 경의선숲길, 길동생태공원, 서울숲, 보라매공원, 시민의숲 등도 대상이다.

하지만 시행 첫날인 6일 한강공원을 비롯한 주요 공원과 청계천변 등에서는 10시 넘어 마스크를 쓰지 않고 음주하는 장면이 다반사였다. 음주금지 대상지역과 시간 등을 모르는 이들도 많았다. 시는 시민 혼란을 줄이기 위해 한강공원 등에 현장점검반을 투입해 홍보·계도 활동을 이어가기로 했다. 야간 음주 금지를 어기면 감염병예방법에 따라 계도 대상이 되며 불응하면 10만원 이하 과태료를 부과받는다. 행정명령 위반으로 확진 사례가 발생할 경우 방역 비용 발생에 따른 구상권 청구도 이뤄진다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr