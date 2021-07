독립할 때까지 그림자처럼 따라다니며 연기 활동 뒷받침

매니지먼트사 키이스트는 배우 고아성의 모친이 지병으로 투병하다 지난 6일 별세했다고 7일 밝혔다. 관계자는 "고아성이 슬픔 속에 빈소를 지키고 있다"면서 "가족, 친지들과 조용하게 장례를 치를 예정"이라고 전했다. 네 살 때 CF로 데뷔한 고아성은 모친의 추천과 봉준호 감독의 설득으로 영화 '괴물'에 출연해 배우로 성장할 수 있었다. 모친은 그가 독립할 때까지 그림자처럼 따라다니며 연기 활동을 뒷받침했다.

