[종합] 학폭으로 극단선택…"큰 고통 혼자 참고 있었다니 아비로서 가슴 아파" 엄벌 호소

숨진 학생 다녔던 고교에 학교폭력 전수조사 진행

발인 전날 유족은 아들 '학폭 영상' 입수

가해 학생 중 한명, 장례식날 고인 운구 맡아

유족 측 "그 큰 고통 혼자 참아…가해자 엄중 처벌 해야"

[아시아경제 임주형 기자] 광주 한 야산에서 극단적 선택을 한 고등학생이 생전 학교 폭력을 당했다는 주장이 제기돼 경찰과 교육당국이 수사에 착수했다. 이 가운데 가해 학생 중 한명은 피해자의 장례식날 운구를 맡은 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

광주 광산경찰서와 광주시교육청은 7일 오전 숨진 고등학생 A 군이 다녔던 광산구 한 고등학교를 찾아, A 군과 동급생인 2학년 352명을 대상으로 전수조사를 진행할 방침이다.

학생들은 학교폭력을 당했거나 본 사실이 있는지 등을 경찰 입회하에 무기명 설문조사 방식으로 작성한다. 전수조사 진행 시 교사 등 학교 관계자들의 출입은 배제될 방침이다.

앞서 A 군은 지난달 29일 오전 11시20분께 광산구 한 야산에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 A 군의 몸에 외상, 타살 정황 등 범죄 혐의점이 없다고 판단, 사건 종결에 무게를 뒀다.

그러나 발인 전날, A 군의 부모는 A 군 친구의 부모로부터 한 동영상을 받게 되면서 사건은 예상치 못한 국면으로 전환됐다.

'MBN'이 지난 5일 공개한 이 동영상을 보면, A 군 또래 친구인 B 군은 A 군이 정신을 잃을 때까지 목을 조른다. 또 A 군이 정신을 잃자 치아를 드러내며 환한 표정을 짓기도 하고, 주변에서 이를 지켜보던 친구들도 웃는다. 영상은 약 1년 전에 촬영된 것으로 추정된다.

당시 A 군을 괴롭혔던 가해자 중 한명은 장례식날 A 군의 시신을 운구하기로 돼 있었다. 이와 관련 유족 측은 "어떤 학부모님이 저희를 만나러 오셔서 동영상을 보여주셨다. 목을 조르던 아이 중 하나가 내일 (시신) 운구를 하게 돼 있다는 얘기를 듣고 막아야겠다는 생각으로 (오신 것)"이라고 설명했다.

유족 측은 이후 'A 군이 학교폭력에 시달린 것 같다'며 관련 증거를 경찰에 제출했고, 경찰은 이후 수사에 착수한 상태다.

유족 측은 지난 5일 아들을 괴롭힌 가해자들을 처벌해 달라며 청와대 국민청원을 게시하기도 했다.

자신을 A 군의 아버지라고 밝힌 청원인은 "지난달 29일 화요일 환하게 웃는 표정으로 손을 흔들며 학교에 간다던 아들이 학교에 가지 않고 인근 산으로 가 스스로 생을 마감했다"면서 "장례를 치르던 중 교실에서 폭행을 당하고 있는 아들의 모습이 담긴 영상을 받고 이유를 알게 됐다"고 말했다.

이어 "매일 내 퇴근길을 반겨주고 학교에서 친구들과 잘 지낸다고 항상 씩씩하게 말한 내 아들이다"며 "속으로 그 큰 고통을 혼자 참고 견디고 있었다는 것을 생각하니 아비로서 너무나 가슴이 아프다"고 토로했다.

그러면서 "학교 폭력을 가한 가해 학생들이 엄중한 처벌을 받을 수 있도록, 국민 여러분 저희가 지치지 않고 싸울 수 있게 옆에서 함께 해달라"며 "우리 아들의 억울함을 풀고 학교 폭력이 없는 세상이 오도록 끝까지 도와달라"고 강조했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr