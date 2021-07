"7월 질식사 가장 많아…맨홀 산소결핍·황화수소 중독 주의"

최근 10년간 7월에 질식사고 가장 많아

장마철 맞물려 산소결핍, 황화수소 중독사고 등

오폐수·분뇨처리시설·맨홀에서 다발

작업 전 산소·유해가스 농도 측정해야

[세종=아시아경제 문채석 기자]

#근로자 A씨는 2016년 7월7일 하수처리장 펌프장 내부 하수 슬러지를 수거하기 위해 들어갔다가 쓰러졌고 그를 구하러 들어간 B씨도 의식을 잃었다. 둘 모두 사망했다.

#C씨는 2017년 7월11일 지하 폐수 저류조 내부 청소 및 수중펌프 수리 작업을 위해 들어갔다가 쓰러졌고 구조를 위해 들어간 동료 근로자 D씨도 쓰러졌다. 한 명은 사망했고 한 명은 부상을 입었다.

#E씨는 지난해 7월29일 수협 위판장 지하 폐수처리시설에서 침전조 자동제어센서 교체를 위해 침전조 하부에 내려갔다가 질식사로 숨졌다.

세 사고는 모두 7월에 벌어졌다. 고용노동부는 7일 최근 10년간 노동 현장에서 발생한 질식사가 7월에 가장 많았던 것으로 나타났다며 이같이 밝혔다. 고용부에 따르면 10년간 발생한 질식사고 195건의 11.3%인 22건이 7월에 발생했다. 계절별로는 봄철(3~5월, 61건)에 가장 많이 발생했지만 월별로는 7월이 문제였다.

7월엔 기온과 습도가 높아지고 장마 때문에 유기물이 하수관거 등에 쏟아져 들어가 미생물이 자라기 좋은 조건이 만들어진다. 이 때문에 산소결핍, 고농도 황화수소가 만들어질 가능성이 커진다. 실제 7월에 발생한 질식사고 중 22건 중 10건이 산소결핍, 9건이 황화수소 중독일 정도로 비중이 크다. 오폐수처리시설(7건), 맨홀(4건), 분뇨 처리시설(2건), 기타 각종 설비(6건) 등에서 발생했다.

사고를 예방하기 위해 ▲밀폐공간에선 한 번만 호흡해도 사망할 수 있다는 사실을 근로자에게 알려야 하고 ▲산소와 황화수소 등 유해가스 농도를 측정한 뒤에 작업해야 하며 ▲공기 상태가 확인되지 않은 밀폐공간에 절대 들어가선 안 된다. 적정 공기는 산소의 경우 18~23.5%, 황화수소는 10ppm 미만, 일산화탄소는 30ppm 미만, 이산화탄소는 1.5% 미만이다.

권기섭 산업안전보건본부장은 "안전이 확인되지 않은 밀폐공간 안에선 한 번의 호흡으로도 생명을 잃을 수 있다"며 "장마철이 다가오면서 맨홀, 오폐수처리시설 등에서의 질식 위험성이 어느 때보다 높아 작업 전 반드시 산소농도, 유해가스 농도를 측정해 안전한지 확인하고 작업을 해야 한다"고 당부했다.

권 본부장은 "특히 질식사고가 발생했을 때 송기 마스크 등 보호장구 없이 구조하러 들어갔다가 사망하는 경우도 종종 있다"며 "보호장구가 없으면 절대 구조하러 들어가지 말고 119구조대를 기다리는 것이 또 다른 생명을 구하는 길"이라고 강조했다.

한편 고용부는 안전보건공단을 통해 사업장이 전화 신청을 하면 ▲유해가스 농도측정 ▲재해예방교육 ▲유해가스 측정기·환기팬·송기 마스크 대여 등을 해주는 질식사고 예방 종합서비스를 제공하고 있다. 이런 예방 장비를 미처 준비하지 못한 사업장이 서비스를 적극 활용하면 질식 재해를 예방할 수 있을 것으로 고용부는 보고 있다.

