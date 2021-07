文대통령, 수도권 방역강화회의…"군·경·공무원 신속투입" (종합)

유동 인구 많은 지역 임시선별검사소 추가…수도권 지자체, 방역당국 협의해 추가 방역조치

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 7일 오전 청와대에서 '수도권 방역강화회의'를 주재하고 군, 경찰, 공무원 등 지원인력을 신속히 투입해 역학조사 역량을 강화하라고 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 춘추관 브리핑을 통해 "(문 대통령은) 역학조사 확대를 통해 신속하게 감염 경로를 파악하고 접촉자를 확인하기 위해 지방자치단체 역학조사 역량을 확충하고 군·경·공무원 지원인력을 신속히 투입하라고 지시했다"고 말했다.

문 대통령은 "감염확산 고리를 끊기 위한 진단검사를 대폭 확대하기 위해 유동인구가 많고 밀집도가 높은 지역에 임시 선별검사소를 추가로 설치운영하고 검사시간을 연장하라"면서 "2030 세대가 많이 이용하는 시설에 대한 선제검사를 실시하고 검사 참여율을 높이기 위해 익명검사를 확대하라"고 지시했다.

문 대통령은 "확진자가 다수 발생하는 지자체는 특단의 대책이 필요하므로 수도권 광역-기초 지자체는 방역당국과 협의해 추가적인 방역조치를 강구하라"고 지시했다.

문 대통령은 "최근 수도권 신규 확진자가 급증하고 퇴소 대비 입소 증가폭이 커지는 상황에 대비해 생활치료센터를 확충하고 병상 상황을 재점검하라"고 말했다.

문 대통령은 "방역지침 1차 위반 시 기존 경고에서 운영 중단 10일로 강화하는 감염병 예방법 시행규칙이 8일부터 시행되는 바 방역지침 위반 시 무관용 원칙을 강력하게 적용할 것"이라고 예고했다.

한편 박 대변인은 "청와대는 유영민 비서실장 지시로 불필요한 사적 모임을 자제하고 재택근무를 확대하기로 했다"고 말했다.

