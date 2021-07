"이재명 일 잘한다"…이 지사, 17개 광역단체장 중 3개월째 '1위'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 지난 4월 이후 3개월 연속 전국 17개 광역자치단체장 중 가장 일을 잘하는 단체장으로 평가됐다.

7일 리얼미터 광역단체장 평가에 따르면 이 지사는 6월 평가에서 '잘한다'는 긍정평가 61.3%를 기록했다. 이는 전달 대비 1.6%포인트 하락한 것이지만 3개월 연속 1위다. 특히 이 지사는 광역단체장 중 유일하게 60%대의 긍정평가를 기록했다.

2위에는 56.1%를 기록한 김영록 전남지사가 차지했다. 3~5위는 이철우 경북지사(54.5%), 오세훈 서울시장(53.0%), 박형준 부산시장(50.7%) 등이다.

이어 ▲이시종 충북지사(49.5%) ▲양승조 충남지사(49.3%) ▲송하진 전북지사(48.4%) ▲원희룡 제주지사(47.3%) ▲김경수 경남지사(44.3%) ▲이용섭 광주시장(44.0%) ▲허태정 대전시장(42.5%) ▲권영진 대구시장(40.4%) ▲이춘희 세종시장(39.9%) ▲최문순 강원지사(38.7%) ▲박남춘 인천시장(33.7%) ▲송철호 울산시장(29.4%) 순이었다.

허태정 대전시장과 이철우 경북지사는 긍정평가가 큰 폭으로 올랐다. 반면 이용섭 광주시장과 권영진 대구시장은 전달에 비해 긍정평가가 크게 내려갔다.

전국 광역시도 주민 생활 만족도 평가에서는 서울특별시가 67.1%로 전달에 이어 2개월 연속 1위를 유지했다. 경기도는 전달 대비 0.9%포인트 오른 64.3%로 2위에 랭크됐다. 제주특별자치도는 2.5%포인트 오른 63.7%로 3위를 기록했다.

리얼미터는 6월 전국 광역단체 평가 조사를 위해 지난 5월24일부터 31일까지, 6월24일부터 29일까지 전국 18세이상 8500명을 대상으로 유ㆍ무선 임의전화걸기 자동응답 방식의 설문조사를 실시했다.

통계분석은 2개월 이동(rolling) 시계열 자료분석 기법에 따라 1만7000명을 대상으로 했다. 통계보정은 2021년1월말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여 방식이 적용됐다. 통계별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P, 응답률은 5.5%다.

