권성동 "윤석열, 결선룰 등 요구 안할 것…술수 같은 거 모르는 사람"

[아시아경제 나주석 기자] 권성동 국민의힘 의원은 7일 윤석열 전 총장이 국민의힘 입당 등과 관련해 ‘경선룰’ 등을 요구하지 않을 것으로 봤다.

이날 권 의원은 KBS라디오 ‘최경영의 최강시사’에 출연한 자리에서 이같이 밝혔다.

사회자가 ‘윤 전 총장이나 최재형 전 감사원장 등 당 바깥 주자를 고려해 경선룰 개정 논의가 있냐’고 묻자, 권 의원은 "그런 요구를 할지, 안 할지는 잘 모르겠다"면서도 "굳이 대권에 나오는 사람이 당당하게 나온다는 거지 경선룰 갖고 시비를 걸고 이렇게 바꿔달라 저렇게 바꿔달라 자기에게 유리한 식으로 바꿔 달라고 요구하는 것은 윤석열답지 못하다고 본다"고 말했다.

이어 "그런 룰 갖고 시비를 거는 순간 지지도는 빠져버린다"며 "뭐든 정정당당하게 자신감 있게 가는 게 중요하다고 생각한다"고 말했다.

권 의원은 윤 전 원장이 이합집산 등에 나서지도 않을 것이라는 관측도 내놨다. 그는 "(윤 전 총장은) 공작 정치라고 하기에는 뭐뭐하지만, 선거에 있어서 술수 같은 건 잘 모르는 사람"이라며 "그냥 자기의 길, 자기 장점을 국민들에게 호소해서 내 길을 가겠다는 그런 스타일"이라고 말했다. 이어 "누구와 만나서 이합집산을 하고 누구와 연대를 하고 이런 거랑은 거리가 먼 친구라고 보고 있다"고 말했다.

