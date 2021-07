동반성장위원회, 광주시와 ‘혁신성장 투어’ 진행

혁신주도형 동반성장 업무협약 체결

광주시와 혁신기술 구매상담회 개최

[아시아경제 김희윤 기자] 동반성장위원회는 광주광역시와 전라남도가 공동 주최하는 'SWEET 2021'행사와 함께 혁신성장 투어를 개최한다고 7일 밝혔다.

혁신성장 투어는 동반위 중점사업인 혁신주도형 동반성장 운동의 일환으로, 혁신주도형 동반성장 문화의 전국적 확산을 위해 광역지자체 및 대기업·공공기관 등과 연계해 개최하는 행사다.

투어가 진행되는 SWEET 2021 행사는 'Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair'의 약자로 국제 신재생에너지 전문전시회다.

동반위는 국내 지자체 중 가장 빠른 탄소중립 달성을 목표로 하는 광주시와 혁신성장 투어를 통해 동반성장의 모범사례를 만들어 확산해 나갈 계획이다.

이를 위해 동반위는 광주시와 혁신주도형 동반성장 업무협약을 체결하고 혁신기술 구매상담회를 개최한다.

협약의 주요 내용으로는 ▲신재생에너지 산업 육성기반 확충 및 보급 확대 ▲ 코로나로 인한 양극화 극복을 위한 동반성장 문화 확산 ▲중소·벤처기업의 판로개척 및 기술 경쟁력 강화를 위한 R&D 과제 발굴 ▲ 광주시 소재 기업의 상생협력 활성화 및 동반성장 문화 확산 ▲공정경제 구축을 위한 기술 탈취 및 불공정 행위 개선 노력 ▲공동근로복지기금 발굴 및 설립·운영 지원 노력 등을 위한 상호협력이다.

혁신기술 구매상담회는 삼성, 현대차, SK, LG 등 대기업과 공공기관 86개사와 중소기업 175개사가 참여할 예정이다. 참여 기업은 사전 매칭을 통해 대기업 기술·구매담당자와 1:1 현장상담을 진행하게 된다.

동반위와 광주시는 행사 참가 기업의 실질적 성과를 위해 행사 종료 후에도 1:1 추가상담과 온라인 구매상담회 등을 통해 판로확대를 지속적으로 지원할 예정이다.

권기홍 동반성장위원장은 “이번 행사를 계기로 광주시의 대·중소기업간 협력 활성화를 바탕으로 기술 경쟁력 강화 및 지속가능형 선순환 성장 생태계 구축·확산의 계기가 되길 바란다”고 말했다.

