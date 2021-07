태영호 "미군은 점령군, 소련군은 해방군…대북전단이라도 보내라"

[아시아경제 김초영 기자] 태영호 국민의힘 의원은 6일 김원웅 광복회장이 이재명 경기도지사의 '미 점령군' 발언을 옹호하고 나선 것과 관련해 "북한에 소련군 출신들로 군사정권 세운 소련은 해방군, 남한에 사민정권 수립을 도와준 미국은 점령군이라고 하는 사람들은 무엇을 말하고 싶은 것이냐"고 각을 세웠다.

태 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "포고문에 적힌 문구 그대로 인식하는 것이 아닌 역사적 사실을 되짚어 볼 때 과연 미군은 점령군, 소련군은 해방군이라는 등식이 성립할지는 의문"이라며 이같이 말했다.

태 의원은 "역사적 사실을 그대로 직시한다면 소련군이나 미군은 다 같이 해방군이자 점령군이었다고 볼 수 있다"며 "한반도를 일본의 식민지 상태로부터 해방시키기 위해서는 우선 일본군에 대한 무장해제가 필요했고, 그 과정에서 점령이 이루어졌기 때문"이라고 운을 뗐다.

그는 "단 지금에 와서 역사를 공정하게 평가하자면 소련군이나 미군의 공식 문서들에 한반도 주둔 성격을 어떻게 표현했든 미군보다는 소련군이 더 점령군에 가까웠다고 볼 수 있다"며 "북한에 진주한 소련군은 김일성 등 소련군 내 조선인들의 군복을 벗기고 사민복을 입혀 당과 군대 국가건설의 주도적 역할을 하게 했다"고 설명했다.

이어 "이것은 1948년 대한민국에 처음으로 수립된 사민 정권과는 대조를 이룬다"며 "2차 대전 후 소련군이 많은 나라에 진주했지만 북한처럼 소련군 내 장교들과 사병들을 제대시켜 정권의 핵심 인사로 임명하는 식으로 정권을 세운 나라는 없었다"고 짚었다.

태 의원은 "역사적 사실이 이러함에도 불구하고 북한에 진주한 소련군을 해방군, 남한에 들어온 미군을 점령군이라고 하는 사람들은 무엇을 말하고 싶은 것이냐"고 재차 물으며 "차라리 대북전단이라도 북한에 보내 북한을 해방시킨 것은 김일성 부대가 아니라 소련군이라고 알려주는 것이 국익에 더 이로울 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이 지사는 지난 1일 안동 이육사 문학관을 찾은 자리에서 "대한민국이 다른 나라의 정부 수립 단계와는 달라 친일 청산을 못 하고 친일 세력들이 미 점령군과 합작해서 다시 그 지배 체제를 그대로 유지했다"며 "깨끗하게 나라가 출발하지 못했다"고 말했다.

이후 이 지사의 발언이 논란이 되자 광복회는 지난 5일 보도자료를 내고 "친일세력이 '미 점령군과 합작해서 지배체제를 유지했다'는 이 지사의 말은 토씨 하나 틀리지 않은 역사적 진실"이라고 두둔했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr