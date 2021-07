'보이스' 日 리메이크판 시즌2 방송…글로벌 IP 자리매김

"일본판 시즌1 완성도 높아 시즌2도 기대돼"

CJ ENM 시즌제 드라마 '보이스'가 일본에서 리메이크판 시즌2로 전파를 탄다. '보이스 110긴급지령실'이다. 시즌1은 2019년 7월 닛폰 TV를 통해 방송됐다. 현지 프라임 시간대(매주 토요일 밤 10시) 역대 최고 시청률을 기록해 오는 10일 공개되는 시즌2도 인기를 이어갈 것으로 예상된다. 담당 프로듀서는 "한국 오리지널의 설정과 스토리가 일본에서도 많은 지지를 받을 수 있다는 확신이 있었다"고 말했다.

'보이스'는 범죄현장의 골든타임을 사수하는 112 신고센터 대원들의 치열한 기록을 담은 추격 스릴러다. 2017년부터 시즌을 거듭하며 탄탄한 팬덤을 형성했다. 최근 시작한 시즌4도 4%대의 안정적인 시청률을 기록하고 있다.

이 드라마는 태국 지상파 채널 트루4유(True4U)에서도 리메이크돼 많은 관심을 끌었다. CJ ENM은 잇따른 성과를 프랜차이즈 지적재산(IP)의 저력이라 자평했다. 프랜차이즈 IP란 하나의 IP를 시즌제, 시즌오프, 리부트 등 다양하게 변주해 확대 생산하고 재창조하는 방식을 의미한다.

김도현 해외콘텐츠사업국장은 "독보적인 캐릭터와 탄탄한 세계관을 가진 '보이스'가 해외 리메이크에서도 성공을 거두며 한국을 대표하는 글로벌 IP로 자리매김했다"며 "특히 일본판은 시즌1이 완성도가 높고 시청률에서도 좋은 성과를 남겨 시즌2 역시 기대된다"고 말했다.

