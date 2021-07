[아시아경제 이정윤 기자] 새벽에 지하철 역사 내에서 불을 지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 공용건조물 방화 혐의로 A씨를 불구속 입건했다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난 3일 새벽 지하철 5호선 길동역 역사 내 벤치에 부착된 '사용금지' 테이프 등에 가스라이터를 이용해 불을 붙인 혐의를 받는다.

A씨는 범행 직후 비상벨을 눌렀고 지나던 목격자가 곧바로 불을 진화해 큰 피해로 이어지지 않은 것으로 알려졌다. A씨는 정신 질환을 앓는 것으로 추정돼 병원에 입원 조치됐다.

