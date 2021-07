반려동물 영업자 특별점검…30곳 적발 '영업정지' 처분

농식품부 6월7~30일 114곳 현장 점검

"하반기 장묘업·미용·운송업 중심 점검"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부가 지난달 7일~30일 지자체와 함께 반려동물 영업자 114곳을 특별 점검한 결과 30곳에서 시설·인력 기준·준수사항 등 미흡 사항 49건을 적발했다고 7일 밝혔다.

반려동물 영업자는 '동물보호법'상 반려동물 관련 영업의 종류로 장묘업, 판매업, 수입업, 생산업, 전시업, 위탁관리업, 미용업, 운송업 등이 포함된다.

영업자 준수사항 위반으로 개체관리 카드 작성·보관 미흡 20건, 개별사육시설에 개체별 정보 미표시 17건을 적발했다. 동물판매업·수입업·생산업·전시업·위탁관리업자는 각 동물에 대한 개체관리 카드를 작성·비치해야 한다. 또 개별사육시설에는 개체별 정보를 표시해야만 한다.

기타 위반 건수로는 거래내역서 미보관 2건, 매매계약서에 생산지 정보 누락 1건, 동물 위탁·관리 시 계약서 미제공 1건, 영업등록증 및 요금표시 미게시 1건 등이다.

시설·인력 기준 위반으로는 관리인력 확보기준 미준수가 4건으로 가장 많았다. 사육설비 3단 적재 및 사육설비 바닥에 평판 미설치 사례와 동물미용업자 중 미용기구 소독장비 미비 사례도 적발됐다.

동물생산업자는 12개월령 이상 개·고양이 75마리당 1명 이상의 사육·관리 인력을 확보해야 한다. 2023년 6월18일부터는 50마리당 1명으로 개정된다. 또 사육설비는 위로 쌓지 말아야 하며 사육설비 바닥에 망 사용을 금지하고 있다. 동물미용업자는 자외선 살균기 등 미용기구를 소독하는 장비를 갖춰야 한다.

농식품부는 점검 결과 미흡 사항이 확인된 영업자에 대해서는 관할 지자체에서 관련 법령에 따른 6개월 이내 영업정지 등 행정처분을 실시한다. 미흡 사항에 대한 시정·보완 여부를 현장에서 다시 점검하기로 했다.

나머지 영업자들에 대해서도 개체관리 카드 작성·보관 및 개별사육시설에 개체별 정보 표시, 관리인력 확보기준 준수 등 이번 점검 시 확인된 취약 요인을 중심으로 일상점검·기획점검을 지속 추진한다.

농식품부 관계자는 "올해 하반기에는 장묘업과 전시·위탁관리·미용·운송업 등 서비스업을 중점 점검하는 등 반려동물 영업자 관리를 빈틈없이 하겠다"고 밝혔다.

