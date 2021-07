당정, 국가핵심전략산업 특별법 만든다

반도체·배터리·미래차 육성위한

컨트롤타워 설치·인프라 지원

용역 후 8월초까지 초안 마련

9월 조세특례법 개정 예고도

[아시아경제 전진영 기자] 당정이 반도체 등 첨단산업을 종합적으로 육성하고 지원하기 위한 ‘국가핵심전략산업 특별법(가칭)’을 제정하기로 했다. 반도체·2차 전지·미래차 분야의 육성을 책임지는 컨트롤타워를 설치하고 관련 인프라를 지원하는 내용을 법에 담을 계획이다.

변재일 더불어민주당 반도체기술특별위원회 위원장은 7일 오전 특위 회의 후 기자들과 만나 "현 K반도체 전략으로는 소부장(소재·부품·장비) 산업의 경쟁력을 끌어올리는 데 한계가 있어 전향적이고 획기적 방안이 필요하다는 데 당정이 인식을 같이했다"며 이 같은 내용을 밝혔다. 민주당이 당론으로 추진할 특별법은 국무총리실 소속 컨트롤타워를 두고 각 부처를 관리하게 하는 내용이 담긴다. 또 ‘국가전략산업단지’라는 개념을 도입해 국가가 산업단지를 지정하는 경우 용수나 전력 도로 등을 정부 차원에서 지원할 근거도 마련한다. 변 위원장은 "국방 기술에 준하는 산업 기술 보안 규정을 만들어야 한다는 의견도 있어 이 역시 고려하고 있다"고 설명했다.

그는 특별법을 애초 논의되던 반도체 특별법이 아닌 국가핵심전략산업 특별법으로 명명한 것에 대해 "차후 반도체 외 2차 전지·바이오·미래차 등 분야를 감안한 것"이라며 "세계에서 새로운 필요성이 제기될 수 있다"며 "세계무역기구(WTO) 규정에서도 특정 산업에 대한 정부 지원을 금지하고 있다"고 설명했다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 이날 회의에 참석해 "정부는 반도체를 포함한 구체적 대상 기술을 선정하고 조세특례법 개정안을 9월 정기국회에 제출할 예정"이라며 "특위 논의사항을 반영해 반도체를 포함한 글로벌 공공망 핵심사업을 더욱 과감하고 확실히 지원하기 위한 특별법 초안을 마련하겠다"고 강조했다. 이에 산자부에서는 7월 중으로 특별법 초안을 만들기 위한 용역을 실시한다. 반도체 특위는 산자부와 용역 과정을 함께 하며 늦어도 8월 초까지는 법안 초안을 만들 예정이다. 변 위원장은 "특별법은 당 정책위원회와 논의해 의원총회를 거쳐 당론으로 추진하겠다"고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr