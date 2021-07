초등서초구, 초등학생 대상 ‘클래식악기 탐구생활’ 진행

서리풀악끼거리에는 악기관련 시설 홍보의 기회를, 초등학생에게는 공연관람 및 악기탐구의 기회를!...7월20일까지 온라인 신청, 당첨발표는 7월27일 개별 통지

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)와 서초문화재단은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 ‘서리풀악끼거리’ 내 악기관련 시설에 활력을 불어넣고 초등학생들이 여름방학을 알차게 보낼 수 있도록 '클래식악기 탐구생활' 프로그램을 제공한다.

‘서리풀악끼거리’는 ‘서초음악문화지구’(반포대로~예술의 전당 일대) 네이밍으로 160여 개소 소공연장, 악기공방, 악기상점 등이 밀집되어 있는 클래식 특화거리다.

올해 첫 선을 보이는 ‘클래식악기 탐구생활’은 초등학생을 대상으로 ‘서리풀악끼거리’ 내 소공연장, 악기공방, 악기상점 등과 함께 진행하는 프로젝트다.

지역내 초등학생과 학부모가 함께 참여할 수 있는 지역주민 연계형 프로그램으로 악기관련 시설을 홍보하고 자라나는 음악꿈나무도 지원하는 일석이조 프로그램이다.

프로그램 구성은 1교시 ‘클래식악기 소리탐구’ 시간에는 악기전공자의 해설이 있는 클래식 공연관람으로 악기 소리를 탐구한다.

그리고 2교시는 ‘클래식악기 종류탐구’ 로 악기전문가의 해설을 곁들여 악기시설을 투어 및 현악기, 관악기, 건반악기 등 다양한 클래식 악기를 탐구한다. 마지막 3교시 ‘클래식악기 제작탐구’ 에서는 악기공방에서 악기장인과 함께 바이올린과 활 제작 체험을 해보는 탐구시간을 가진다.

‘클래식악기 탐구생활’은 8월 한달간 매주 토요일 오전 10시, 오후 2시에 총 8회차로 진행되며, 코로나19 상황 등을 감안해 참여인원을 회차별 20명으로 제한한다. 프로그램은 8월 여름방학 기간에만 무료로 진행한다.

참가신청은 7월20일까지 온라인으로 가능하며 당첨발표는 7월27일 개별 통지한다.

신청시 클래스 희망날짜, 회차, 참여자정보, 신청동기 등을 등록해야 하며 신청동기가 우수내용으로 선정되면 우선 선발한다. 자세한 사항은 홈페이지 참조 및 서초구청 문화관광과 또는 서초문화재단으로 문의하면 된다.

조은희 서초구청장은 “‘클래식악기 탐구생활’이 코로나19로 운영에 어려움을 겪고있는 악기관련 시설들에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람이며 ‘서리풀악끼거리’가 지역주민과 함께 성장할 수 있도록 지원해 나갈 계획”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr