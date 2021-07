업무 개시한 국민의힘 신임 대변인단… "기대 반 걱정 반" 새 바람 불어넣을까

[아시아경제 박준이 기자] '대국민 토론배틀'로 선발된 국민의힘 신임 대변인단이 방송 출연을 개시하면서 본격적인 업무 수행에 들어갔다. 당에 새로움을 가져다 줄 거라는 기대가 나오는 한편, 당무 경험이 없는 상태에서 '당의 입'으로서 제대로 활약할 수 있을지에 대한 우려의 목소리도 나온다.

7일 황보승희 국민의힘 수석대변인은 "새 대변인단이 어제(6일)와 오늘 이틀 간 직무 연수를 하면서 논평 작성 연습을 하고 있다"면서 "어제부터 이미 방송 출연도 하고 있고, 당의 기본적인 입장을 숙지한 후 논평도 내기 시작할 것"이라고 밝혔다. 다만 "워낙 훈련된 분들이라 걱정은 하지 않지만 기본적으로 당과 호흡을 맞춰야 하기 때문에 당분간 교육 지원을 할 예정"이라고 했다. 신임 대변인단은 8일 최고위원회의 의결을 거쳐 대변인으로 공식 임명된다.

신임 대변인단은 기존 대변인단과 달리 공개 토론 방식으로 선발된 만큼 '경쟁'와 '새로움'을 주안점에 두고 활동을 할 예정이다. 이준석 국민의힘 대표도 전날 신임 대변인단과의 티타임 자리에서 "단순 대변인직이 아닌 대한민국의 역사의 한 획을 긋는 당직 공개 선발의 결과물"이라면서 "대변인 2명과 나이 차이가 크게 나지 않는 청와대 1급 비서관과의 경쟁도 고민을 해야 할 부분"이라고 의미 부여한 바 있다. 두 대변인이 20대이기 때문에 당에 변화를 가져올 거라는 기대도 크다. 토론배틀에서 1위로 뽑힌 임승호 신임 대변인은 이날 오전 YTN 라디오 '황보선의 출발새아침'에서 "국민의힘의 공식적인 입이 됐기 때문에 무한한 책임감을 느꼈다"면서 "기존의 대변인단이 보여주지 못했던 새로운 모습들을 보여달라는 주문을 받았다"고 했다.

다만 이들이 모두 당내 경험이 없는 만큼 당의 입장을 차질 없이 대변할 수 있을지에 대한 우려가 나온다. 양준우 대변인도 이날 통화에서 업무를 시작한 소감에 대해 "부담감이 제일 크다"면서 "앞으로 공개 석상에 나서게 될 텐데 젊고 톡톡 튀는 언어들을 잘 전달하려면 말실수부터 조심해야겠다는 생각에 노력하려고 한다"고 했다. 이에 대해 한 당내 관계자는 "이런 방식으로 선발되는 게 처음이다 보니 대변인들과의 역할 분담을 잘 할 수 있을지, 빠른 시일 내에 적응할 수 있을지 우려된다"면서 "제3자로 말할 때랑 당 대변인으로 말할 때는 완전히 다르다. 앞으로 당의 입장을 얼마나 잘 전달할 수 있을지가 관건일 것"이라고 내다봤다.

