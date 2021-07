박범계 '공소장 유출' 연일 압박

"대검서 빨리 결론을" 목소리

이광철 기소 불만 표출하고

추가 유출 막기 포석 관측도

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 이성윤 서울고검장의 서울중앙지검장 재임시기 공소장 유출의혹을 두고 대검찰청을 연일 압박하고 있다. 박 장관은 지난 5일과 6일 공소장 유출 의혹과 관련해 "대검이 빨리 결론을 내렸으면 좋겠다"고 말했다. 앞서 대검은 지난 5월 박 장관의 지시를 받아 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 수사에 압력을 행사한 혐의로 기소된 이성윤 서울고검장의 공소장이 유출된 경위를 확인하고 있다. 결과는 아직 내놓지 못했다.

박 장관은 윤석열 전 검찰총창의 측근·가족 수사에 대한 지휘권 문제로 곧 대검 관계자와 만날 것으로 보인다. 이 수사에는 검찰총장이 지휘라인에서 배제됐다. 경우에 따라 김오수 검찰총장과 면담할 수도 있고 이때 재차 조사 결과를 요구할 것으로 관측된다.

박 장관은, 대검이 기소 후 3개월부터 검사들이 공소장을 열람할 수 있도록 한 것에 법조계 비판이 나오자 "내 생각은 좀 다르다"고 했다. 그는 유병언 전 세모그룹 회장의 차남 유혁기씨에 대한 미국 법원의 한국 송환 결정을 소개하며 "법원의 판결이 있었음에도 미국 당국은 대외적 공식공표에 아직은 신중한 입장이다. 이미 우리 언론에 다 공개됐지만. 인권보호청원이 있었고 이를 고려하는 차원 아닐까 추측해본다"고 말했다.

법조계 일각에선 박 장관이 검찰에 대한 자신의 영향력을 보여주는 동시에 또 다른 노림수가 있을 것으로 보고 있다. 법조계 한 관계자는 "수원지검 수사팀의 이광철 전 청와대 민정비서관의 기소를 대검이 승인해준 데 대한 불편한 심기를 드러낸 것 아닌가 한다"고 했다. 수원지검 수사팀은 박 장관이 이 고검장의 공소장을 유출했을 것으로 의심하는 1순위 인물들로 알려져 있다. 박 장관은 수원지검 수사팀의 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건 수사에 대해서도 "이해상충"이라고 날을 세운 바 있다.

정권 연루 사건 피의자들이 연이어 기소된 상황과 맞물려, 박 장관이 또 다시 공소장이 유출되는 사태를 막기 위해 단속에 나섰다는 분석도 있다. 검찰은 지난 2일 인사 이동 직전 대검의 막바지 승인을 받아 ‘김학의 불법 출국금지’, ‘월성 원전 1호기 경제성 조작’ 사건 핵심 피의자들을 재판에 넘겼다. 모두 큰 맥락에선 청와대를 겨냥한 사건들이어서 공소장이 유출될 경우에 있을 수 있는 파급력은 박 장관이 우려할 정도로 상당할 수 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr