배후수요·역세권 입지…'평택 마제스트 타워' 7월 분양 예정

지식산업센터…지하 1층~지상 10층, 연면적 약 5만5555㎡

경기도 평택시에서 지식산업센터 '평택 마제스트 타워'가 7월 분양에 나설 예정이다. 하나자산신탁이 시행하고 성지건설㈜, 삼양건설산업㈜이 시공하는 '평택 마제스트 타워'는 경기도 평택시 모곡동 447-1번지에 위치하며, 지하 1층~지상 10층 연면적 5만5555㎡ 규모로 조성된다.

다수의 산업단지와 가까워 산업연계성이 우수하고 편리한 교통을 품고 있어 우수한 비즈니스 환경을 갖춘 지식산업센터라는 평가를 받고 있다. 특히 세계 최대 규모의 반도체 생산라인인 '삼성반도체 평택캠퍼스'와 첨단산업단지인 '브레인시티' 중심에 위치하고 있어 풍부한 배후수요와 미래가치가 기대된다.

편리한 쾌속 교통망도 갖췄다. 가까이에 수서고속철도(SRT) 지제역이 있어 서울까지 20분, 부산까지 2시간 대 접근이 가능하다. 지제역은 SRT에 이어 KTX(개통 예정), 버스, 택시 등을 편리하게 이용할 수 있는 복합환승센터로 개발될 예정으로 수도권 주요 도심 및 서울 접근성이 더욱 개선될 전망이다. 단지 바로 앞 1번 국도를 통해 경부고속도로 및 평택제천고속도로 진입이 수월해 차량을 이용한 광역 이동 및 물류 이동도 편리하다.

비즈니스 편의성도 주목된다. 소형 업무시설부터 제조 특화 사무실까지 다양한 분야의 기업들이 입주할 수 있는 구조를 갖췄다. 전층 5.4m 층고(B1F 제외)를 적용해 복층으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라 발코니 공간을 서비스로 제공해 효율적인 공간 사용 및 쾌적성을 향상시켰다. 인근에 노후화된 업무시설이 다수 포진되어 있어, 신규 지식산업센터에 대한 이전 수요가 풍부할 것으로 예상된다.

함께 분양하는 지원시설(근린생활시설)은 고덕신도시 생활권, 지제역 생활권, 구도심 생활권 등 핵심 생활권 한 가운데에 위치해 풍부한 배후수요와 희소가치를 모두 갖추고 있다.

한편 '평택 마제스트 타워'는 AR(증강현실) 어플리케이션과 유튜브를 통해 온라인으로 소비자들이 실제 홍보관을 방문한 것처럼 입지와 상품설명을 확인할 수 있다. 서울 홍보관은 서울 서초구 방배로 162, 1층(7호선 내방역 7번 출구 앞)에 위치하며, 평택 홍보관은 경기 평택시 세교7길 52, 2층에 마련됐다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr