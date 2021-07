옐런 美 재무장관, 글로벌 최저 법인세율 15% 이상 제안할 수도

[아시아경제 박병희 기자] 재닛 옐런 미국 재무장관이 오는 9~10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열리는 주요 20개국(G20) 재무장관 회의에서 글로벌 최저 법인세율 기준을 15%보다 더 높이자는 제안을 할 수 있다고 주요 외신이 미국 재무부 관계자를 인용해 6일(현지시간) 보도했다. 미국 재무부 관계자는 최종적인 법인세율은 G20 재무장관 회의 이후 몇 차례 논의를 거쳐 결정될 것이라고 덧붙였다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 글로벌 최저 법인세율 15%안은 세계 130개국이 동의한 사안이다. OECD는 지난 1일 성명에서 130개국 동의 사실을 밝히며 130개국에는 G20 회원국 모두가 포함됐다고 밝혔다. G20에 포함된 미국도 글로벌 최저 법인세율 15%안에 동의했다는 뜻이다.

이런 상황에서 미국이 최저 법인세율 기준을 상향조정을 주장하면 논란이 있을 것으로 예상된다. 게다가 15%보다 낮은 법인세율을 적용하고 있는 아일랜드, 헝가리 등은 법인세율 15%안에 동의하지 않았다. OECD는 논의에 참여한 139개국 중 9개 나라가 동의하지 않았다고 밝혔다.

미국이 글로벌 최저 법인세율을 15% 이상으로 높이자는 제안을 할 것이라는 예상이 제기되는 이유는 미국 법인세율 때문으로 보인다. 현재 미국의 법인세율은 21%로 현재 논의되고 있는 글로벌 최저 법인세율보다 더 높다.

이 때문에 OECD의 130개 동의 성명이 발표된 뒤 미국 공화당 소속 케빈 브래드 하원의원은 "이번 합의안은 미국 일자리를 해외로 보내자는 제안"이라며 "위험한 경제적 항복"이라고 비난했다. 공화당은 글로벌 최저 법인세율 15%안에 분명한 반대 입장을 나타내고 있다. 글로벌 최저 법인세율 15%안이 미국에서 법제화될 수 있을지 불투명한 상황이다. 게다가 조 바이든 미국 대통령은 대규모 인프라 투자 재원을 마련하기 위해 법인세율 인상을 계획하고 있다.

미국 재무부 관계자도 글로벌 최저 법인세율은 미국 법인세율 인상과 관련돼 있다고 말했다. 재무부 관계자는 미국 외에도 다른 몇몇 국가들이 법인세율 기준을 15% 이상으로 높이려 한다고 덧붙였다. 재무부 관계자는 베니스 G20 재무장관 회의 이후 이어지는 회의에서 15% 기준이 상향조정될 수 있다고 말했다.

OECD는 오는 10월 G20 정상회의에서 글로벌 최저 법인세율 논의를 마무리 지으려 한다. 10월까지 글로벌 법인세율을 몇 %로 정할지를 두고 실랑이가 이어질 수도 있는 셈이다.

엘런 장관은 G20 재무장관 회의에 이어 11일 베니스 국제 기후 회의에 참석할 예정이다. 이어 벨기에 브뤼셀로 이동해 유럽연합(EU) 재무장관들과 만날 예정이다.

