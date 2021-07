[아시아경제 이정윤 기자] 주취자 신고를 받고 출동한 경찰의 도움을 거부한 50대 남성이 골목길에 누워있다 택시에 치여 숨졌다.

7일 서울 강남경찰서에 따르면 전날 오후 11시 20분께 강남구 신사동에서 술에 취해 골목길에서 누워있던 A(54)씨가 우회전하던 택시에 치였고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 경찰은 택시기사를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건했다.

사고가 나기 전 주취자 신고를 받고 경찰이 현장에 출동했지만 A씨는 도움을 거부하며 자진 귀가하겠다는 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 또 A씨의 얼굴에 긁힌 자국 등이 있어 119 구급대가 현장에 도착해 치료하고자 했지만 이 역시 거절한 것으로 전해졌다.

경찰이 확보한 폐쇄회로(CC)TV에는 사고가 발생하기 직전 A씨가 갑자기 길에서 쓰러졌고 이를 인지하지 못한 택시가 그를 치는 장면이 담겨있다.

