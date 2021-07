송영길·이준석 '치맥회동'도 잠정 연기…宋 "통제불능 상황 우려"

송영길 "방역 지침 위반 사례, '무관용 원칙'으로 강력 처벌"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 7일 저녁 여의도에서 '치맥(치킨+맥주)회동'을 가질 예정이었지만, 코로나19 확산세에 잠정 연기했다.

이날 오전 송 대표는 최고위원회의에서 "코로나19 확산세가 심각한 국면에 접어들었다. '나부터'라는 자세로 방역지침 준수에 동참해 같이 이겨내자"면서 "저도 오늘 저녁 원래 이준석 대표와 치맥모임을 갖기로 했는데 코로나19 때문에 연기했다. 코로나19가 통제될 수 있도록 같이 노력했으면 좋겠다"고 말했다.

두 대표는 이날 치킨회동에서 여야정 상설협의체 재가동 문제와 2차 추경안 처리 등을 논할 예정이었다. 그러나 이날 코로나19 확진자가 1000명을 넘어서는 등 코로나 확산세가 거세지면서 양당은 "엄중한 상황을 고려해 순연한다"고 밝혔다.

송 대표는 "어제 기준 신규 확진자가 6개월 만에 1000명을 넘어섰고, 변이 감염 사례도 크게 늘었다"고 말했다. 이어 "수도권 비중이 90%에 가까우며, 예방접종 비율이 상대적으로 낮고 활동량이 많은 2030 젊은 층의 감염 비율이 급증하고 있어 우려스럽다"면서 "초기에 1000명 이하로 통제하지 못하면 통제 불능 상태가 확산될 가능성이 있다"고 경고했다.

그는 "방역 당국과 지자체가가 긴밀히 공조해 방역체계를 2중, 3중 강화해야 한다"면서 "고위험 시설을 집중 점검하고, 방역 지침 위반 사례에 대해선 무관용 원칙으로 강력히 처벌해야 할 것"이라고 강조했다.

아울러 "확진자가 급증한 수도권 지역의 거리두기를 선제적으로 강화하는 방안도 적극 검토해야 한다"고 덧붙였다.

윤호중 원내대표도 같은 자리에서 "4차 팬데믹(세계적 대유행)이 눈 앞에 다가오고 있다"며 "오늘 수도권 새 거리두기 방안을 발표할 예정인데 기존을 넘는 새로운 대안이 필요하다"고 말했다. 이어 "방역당국은 거리두기 3단계 격상을 포함해 방역 공백을 과하다 싶을 정도로 촘촘히 메울 수 있는 2중, 3중 대책도 숙도해주길 바란다"고 당부했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr