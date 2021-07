서울시교육청 "학원 종사자 PCR 검사 방학 전후 2회 실시"

서울시교육청 "3단계 상향 때 선제적 원격수업 전환 검토"

학교별 여건 고려해 자율적 운영 허용 방안도 고려 중

[아시아경제 한진주 기자] 서울 코로나19 확진자 수가 500명을 넘어서자 서울시교육청이 학교 밖 감염을 차단하기 위해 학원 종사자 대상 유전자증폭(PCR) 선제검사를 실시한다.

서울시교육청은 이날 교육감 주재 긴급 비상대책회의를 열고 학원과 교습소 강사 등 종사자 대상으로 방학을 전후해 2회 이상 PCR 검사를 시행한다고 밝혔다. 검사 기간은 12일부터 8월1일까지, 8월16일부터 9월5일까지다.

서울시교육청은 거리두기 3단계가 발표되면 선제적 원격수업 전환도 고려하고 있다. 소규모학교 등 학교별 특수성과 여건을 고려해 학교단위 자율적 운영 허용도 검토 중이다.

중·고등학교는 기말고사 이후 전환기 학사운영 때 현장체험학습은 가급적 금지하고, 수업시간의 탄력적 운영을 적극적으로 적용할 수 있도록 검토하고 있다.

서울시교육청은 코로나19 확진자가 다수 발생한 학교에 대해서는 해당 지역교육청과 본청 해당 부서가 공동대응팀을 구성해 추가 확산 차단과 집단감염 예방 등 신속한 대응에 나서겠다는 방침이다.

조희연 서울시교육감은 "코로나19 4차 대유행에 대비하여 당분간 매일 비상대책회의를 주재할 예정"이라며 "정상적인 학사 운영에 차질이 없도록 담당부서별 대책 마련에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr