對美 수출효자로 뜨는 배터리

무역수지 품목 중 8위 차지

美 배터리 수입 증가세 예상

[아시아경제 최대열 기자] 미국 내 전기차 보급이 늘면서 배터리 수입물량이 빠르게 늘고 있다. 자국 내에서 공급이 원활치 않은 탓이다. 한·중·일 등 그간 배터리를 주로 수입해왔던 곳을 비롯해 헝가리·말레이시아·폴란드 등 한국 배터리기업의 공장이 있는 나라에서 사들이는 물량도 급증했다. 우리 대미수출 품목 가운데 배터리가 차지하는 위상도 한층 높아졌다.

7일 업계에 따르면 올 들어 5월까지 미국에서 팔린 전기차는 22만4000대로 지난해 같은 기간에 비해 150% 정도 늘었다. 테슬라 등 주요 완성차업체 대부분 세 자릿수 이상 판매량이 늘었다.

한국무역협회 통계현황을 보면 이 기간 미국이 수입한 리튬이온배터리는 29억4900만달러로 지난해 같은 기간보다 75% 늘어난 것으로 집계됐다. 미국이 배터리를 수입한 나라 상위 10곳 가운데 전년 대비 증가율이 세 자릿수인 나라는 우리나라와 말레이시아, 폴란드 정도다. 말레이시아와 폴란드에는 각각 삼성SDI와 LG에너지솔루션 배터리공장이 있다. 한국 배터리기업의 대미 수출이 늘어나고 있는 것으로 풀이된다.

전기차 판매가 늘면서 미국 내 배터리 수급도 빠듯한 상황일 것으로 추정된다. 미국 내 전기차 판매가 더뎠던 지난해까지만 해도 현지서 만든 배터리를 캐나다·멕시코 등 인접 국가에 수출해왔는데 올해 들어 처음으로 배터리 수출 증가세가 꺾였다. 미국 현지에 대규모 배터리 공장을 갖춰 양산 중인 곳은 파나소닉과 LG에너지솔루션 정도다. LG와 제너럴모터스(GM)의 합작공장이나 SK이노베이션의 조지아공장은 올 연말이나 내년부터 본격 가동에 들어간다.

우리의 대미 무역에서 배터리가 차지하는 비중도 커졌다. 올 1~5월 무역수지는 8억2800만달러로 지난해 연간 무역수지(8억1000만달러)를 반 년도 안 돼 넘어섰다. 개별품목을 기준(MTI 3단위)으로 무역수지를 따져보면 건전지·축전지는 자동차·차부품·선박·반도체 등에 이어 8위로 2019년 15위, 지난해 10위에서 꾸준히 오름세다.

미국의 배터리 수입은 당분간 증가 추이를 이어갈 것으로 예상된다. LG, SK 등 한국 기업이 짓고 있는 공장이 완공돼 수급체계가 안정화하기까지 3, 4년 이상 걸릴 것으로 예상되고 있어서다. 내년부터는 현지 수요가 많은 픽업트럭이나 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 고용량 배터리 차종이 잇따라 출시를 앞두고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr