9. 30까지 고양시 등 17개 시·군 하천변 둔치 주차장 44개소 대상

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "집중호우가 잦은 여름철을 맞아 풍수해 대비 둔치 주차장 수해대책을 수립·추진한다"고 7일 밝혔다.

도는 집중호우, 태풍, 폭우 등 풍수해 상황 발생 시 하천변 '둔치 주차장'의 인명과 차량 피해를 사전에 예방하기 위한 것으로, 오는 9월 30일까지 시행할 예정이다.

대상은 고양시, 용인시, 파주시, 양평군 등 도 내 17개 시·군 하천변에 설치된 44개 둔치 주차장이다.

도는 시·군 간 비상연락체계를 구축, 호우주의보 등 기상특보 발효 시 둔치 주차장 내 차량 진입 통제, 주차 차량의 이동, 차주와의 연락불통 또는 불응 등 만약의 경우에는 강제 견인을 시행할 방침이다.

피해가 발생하면 시·군과 협력해 차량 침수 등 각종 피해상황을 파악, 합동 복구와 대응에 나설 예정이다.

