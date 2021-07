조용병 회장 "一流 신한 도약 위한 신한문화의 대전환 필요"

'신한문화포럼' 신설…신한문화 발전방향 수립

'RE:BOOT 신한' 변화·혁신 통한 '디지털 일류그룹' 재가동

[아시아경제 이광호 기자]조용병 신한금융그룹 회장은 7일 "신한만의 방식으로 세계가 인정하는 금융그룹, 즉 '일류신한'으로 도약하기 위해서는 신한문화의 대전환이 필요한 때"라고 말했다.

조 회장은 이날 비대면 온라인 방식으로 그룹사 최고경영자(CEO) 및 임직원과 '제1회 신한문화포럼'을 개최하고 이같이 밝혔다.

신한금융은 과거와 다른 디지털 일류 그룹으로 새롭게 재가동한다는 의미를 담아 이번 신한문화포럼의 슬로건을 '재창조(RE:BOOT) 신한'으로 정했다.

조 회장은 "신한문화를 RE:BOOT 하기 위해서는 먼저 버려야할 것을 Delete(삭제)해야 한다"며 "관행적 업무 방식 등 새로운 문화의 장애물을 치우고 내부 관리 프로세스를 다시 고객으로 돌려놓아야 한다"고 설명했다. 특히 "단순히 기존의 것을 삭제하는 행위를 넘어 새로운 가치를 만드는 창조적 파괴가 필요하다"고 강조했다.

이어 "RE:BOOT을 위한 두번째 단계는 Reload(재적재)"라며 "고객중심의 초심, 직원의 창의성과 주도성, 미래를 향한 과감한 도전, 사회적 가치 창조를 위한 업의 한계 초월 등 신한문화의 Core(핵심)가 되는 가치를 재적재해야 한다"고 언급했다.

조 회장은 삭제와 재적재를 실행하기 위한 구체적인 방법으로 'Decentralizatio'과 'Depowerment'를 제시, 두 단어를 사전적 의미와 다르게 정의했다.

조 회장은 "Decentralization은 고객중심의 초심을 바탕으로 모든 영역에서 고객에게 더 다가가야 한다는 의미고, Depowerment는 관료주의를 버리고 보다 객관성있는 데이터를 기반으로 의사결정을 내려야 한다는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "이는 데이터 업무 프로세스와 각각의 직원들이 맡고 있는 역할에 따라 적절하고 충분한 권한을 부여하는 것이 핵심"이라고 덧붙였다.

조 회장은 특히 "D&D(Decentralization &Depowerment) 성공의 키는 리더들이 쥐고 있다"며 "리더들이 시대에 맞는 리더십을 갖추고 적재적소에 충분한 권한을 부여해 조직의 스피드를 초가속화 해야 한다"고 주문했다.

이어 "먼저 리더들은 중간관리자들이 리더와 MZ세대를 연결하고 창의성과 주도성을 발휘할 수 있도록 권한과 역할을 재설계해 줘야 한다"며 "최신 트렌드로 무장한 MZ세대 직원들이 창의성과 주도성을 마음껏 발휘할 수 있도록 리더들이 열린 환경을 만들어야 신한이 새롭게 바뀌는 RE:BOOT 신한을 성공시킬 수 있다"고 피력했다.

이날 포럼에선 고객을 위한 '초심', 미래를 향한 '도전', 직원을 위한 '자부심'을 세부 주제로 CEO들이 발표에 나서기도 했다.

초심 세션에서는 진옥동 신한은행장이 '고객중심, 일류신한'을 주제로 발표했다. 또 임영진 신한카드 사장의 '초심으로 고객의 마음에 더 가까이', 성대규 신한라이프 사장의 '다양성과 개방성에 기반한 일류 신한라이프 조직문화', 이동현 신한벤처투자 사장의 '변화하는 고객, 끊임없는 실행의 시대'의 발표가 이어졌다.

이어진 도전 세션에선 이성용 신한DS 사장이 '디지털 시대의 신한문화'를 발표했고, 이어 이건혁 미래전략연구소 대표가 '3D 금융서비스 시대의 도래'를 주제로 발표를 이어갔다.

자부심세션에서는 그룹의 MZ세대 오피니언 리더들이 참여해 그들이 생각하는 신한문화에 대한 솔직한 생각과 바램을 공유하는 시간을 가졌다.

신한금융은 각 세션별 발표를 기반으로 이날부터 그룹 창립기념일인 9월 1일까지를 RE:BOOT 데이로 설정하고, 각 사의 조직문화 개선활동 추진현황을 그룹경영회의에서 공유하기로 했다.

신한금융은 향후 신한문화포럼을 매년 개최할 예정이며, 신한문화포럼이 조직문화를 개선하는 기폭제이자 그룹을 대표하는 문화기동장치로 만들 계획이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr