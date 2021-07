4차 대유행 돌입! ‘언택트株’ 다시 시작합니다

신청해 주셨던 분들 ‘엔에이치스팩18호’ 단 하루 만에 上! 30.5% 수익 달성!

무료체험 신청해 주신 모든 분들 축하드립니다.

▶▶ 7월 8일 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작! 역대 2번째 확진자 발생! 거리 두기 상향 임박! ‘언택트’ 관련 최대 수혜주! ▶ 무료체험 신청◀

코로나19 재확산 속 NAVER, 카카오 주가가 다시 뛴다. 인터넷 쇼핑을 기반으로 ‘페이’를 이용한 간편 결제 서비스 이용이 늘어날 것이라는 기대감이 형성된 것이다!

바이오株와 달리 엄청난 실적이 뒷받침된 ‘언택트 株’은 당분간 주가 폭등이 예상된다!

▶▶ 목요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다!! 코로나19 최대 수혜주=’언택트’! 관련株! 폭등 임박! 놓치지 마세요 [‘코로나19 언택트’ 관련주 지금 신청]

3일간 무료체험으로 주식에 제대로 맛을 들린 것 같습니다. 주변에서 다들 부러워해요. 아직까지는 저만 알고 싶어서 아무한테도 말하지 않았습니다. 이런 경험을 해볼 수 있게 해주셔서 감사합니다. (VIP회원 주부 김미진)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “7월 8일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

▶▶ “7월 8일 상한가” 오늘까지만 제공하고 마감합니다. [코로나19 ‘언택트 株’! 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[최근 상한가 적중]

*21.06.28 아이진(185490) 上 적중!

*21.06.25 LS네트웍스(000680) 上 적중!

*21.06.23 진원생명과학(011000) 上 적중!

*21.06.22 한세엠케이(069640) 上 적중!

*21.06.21 영화금속(012280) 上 적중!

*21.06.18 진원생명과학(011000) 上 적중!

*21.06.16 한전산업(130660) 上 적중!

*21.06.14 화승코퍼레이션(013520) 上 적중!

*21.06.11 LG헬로비전(037560) 上 적중!

*21.06.10 동양(001520) 上 적중!

*21.06.09 쌍방울(102280) 上 적중!

*21.06.07 대한전선(001440) 上 적중!

*21.06.04 SGA솔루션즈(184230) 上 적중!

[오늘의 관심주]

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 161,000 전일대비 3,500 등락률 +2.22% 거래량 3,374,112 전일가 157,500 2021.07.07 11:52 장중(20분지연) 관련기사 카카오 ‘빵빵’ 터진다! 숨 고르는 코스피…3280대로 하락코스피 3305.21 마감…종가 기준 사상 최고치 경신 close 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,865 전일대비 230 등락률 +8.73% 거래량 29,112,188 전일가 2,635 2021.07.07 11:52 장중(20분지연) 관련기사 “빨리 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라집니다대영포장, 검색 상위 랭킹... 주가 0.84%대영포장, 커뮤니티 활발... 주가 3.45%. close 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 750 등락률 +6.49% 거래량 3,981,915 전일가 11,550 2021.07.07 11:52 장중(20분지연) 관련기사 미스터블루, 무협만화 ‘괴’ 카카오페이지 액션무협 장르 일간 순위 상위권 유지[클릭 e종목]"미스터블루, 웹툰+게임사업 동반 성장 주목"미스터블루, 에오스 레드 동남아 사전예약 150만명 돌파…"6월2일 출시" close 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 30,200 전일대비 3,200 등락률 +11.85% 거래량 9,315,554 전일가 27,000 2021.07.07 11:53 장중(20분지연) 관련기사 대선 지지율 1위! 이재명 재료주! 진원생명과학 잡고 ‘바이오계’ 평정한다! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 2,470 전일대비 145 등락률 +6.24% 거래량 10,125,980 전일가 2,325 2021.07.07 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 금호에이치티, 코로나19 재확산에 항체진단키트 美FDA 신청 부각 '강세'5월 시작부터 시장 휩쓸 “삼성-LG” 관련 빅 호재! 딱! 말씀드립니다"남들 보고 배 아파 말고, 좋은 정보 먼저 받자" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.