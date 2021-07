석달만에 모습 드러낸 김종인…"당밖 주자들 연락 오면 만날 순 있다"

원희룡 제주도지사 지지모임 공식 참석…국민의힘 '자강론' 강조

외곽 주자들에게도 메시지 전달

[아시아경제 금보령 기자] '킹메이커' 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 대선 출마를 선언한 원희룡 제주도지사의 지지모임에 공식 참석했다. 지난 4월 비대위원장 퇴임 후 첫 공개 행보다. 김 전 위원장이 야권의 대권주자 중 누구를 지원할지에 관심이 집중돼 있다는 점에서 그가 정치권에 보내려는 메시지를 두고 해석이 분분하다. 김 전 위원장은 윤석열·최재형·김동연 등 당 밖 유력 주자들에 대해선 '찬사와 무시' 전략을 혼란스럽게 구사해왔는데, 7일에는 "연락이 오면 만날 수는 있다"고 여지를 남겼다.

김 전 위원장은 이날 오전 서울 여의도 중소기업회관에서 열린 '희망오름 포럼'에 참석했다가 기자들과 만나 "원 지사는 대통령 후보로 갖춰야 할 자질을 다 갖췄다고 본다"며 "예전에 한나라당 대선 경선에 참여했을 때 당은 달랐지만 원 지사 같은 사람이 등단해 대통령이 됐으면 했다"고 말했다. 그는 또 "국민의힘에서 대선후보가 나올 수 없는 것처럼 인식하고 있는데 원 지사가 희망을 잃지 않고 쭉 가면 가능성이 있는 인물이라고 본다"고도 했다. 김 전 위원장은 행사 축사에서도 "희망을 포기하지 말고 실현할 수 있도록 발전해나가라고 당부한 걸 원 지사는 잘 알고 있으리라 생각한다"며 "미래에 도전하는 원 지사를 적극 지원해서 소기의 목적을 달성할 수 있도록 노력해달라"고 했다.

사실상 김 전 위원장의 지원을 받을 후보로 원 지사를 낙점한 듯 말한 것이다. 이는 김 전 위원장이 주창해온 국민의힘 후보 '자강론'과도 맥이 통하는 발언이다. 4·7 재·보궐선거 때도 외부 인사인 안철수 국민의당 대표보다 국민의힘 내부 후보인 오세훈 서울시장을 지원했던 것과도 동일한 구조다.

김 전 위원장은 그러면서 국민의힘 입당 여부를 정하지 않고 있는 외곽 주자들에게도 강력한 메시지를 전달했다. 그는 "윤석열·최재형·김동연 등 인사를 만날 것이냐"는 기자들의 질문에 "아무도 연락 온 거 없고 이야기도 없고 전혀 계획도 없다"고 일축하면서도, "나타나지도 않은 사람들을 어떻게 만나나. 만나자고 하면 만날 수는 있다"고 했다. 국민의힘 외부에 있는 한 김 전 위원장이 해줄 수 있는 게 없다는 말이면서, 동시에 입당 여부를 조속히 결단하라는 뜻을 전한 것으로 풀이된다.

김 전 위원장의 공개 행사 참석과 특정 후보 지지 발언의 배경을 놓고 박상병 인하대 정책대학원 교수는 "국민의힘은 밖을 신경 쓸 때가 아니다, 내부가 단단해지지 않으면 소용없는 것 등 메시지를 내놓는 것"이라며 "마침 국민의힘 지지율도 높아지는 등 분위기가 좋으니 단결해서 국민의힘 존재감을 부각해야 한다는 의미"라고 해석했다. 엄경영 시대정신연구소장은 "김 전 위원장이 대선 국면에서 '나를 주목해달라'고 나서는 것"이라며 "본인의 존재감 유지 또는 확대를 위한 의지를 바닥에 깔고 행동에 나섰다고 본다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr