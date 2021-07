코로나19 두번째 감염 환자 '중증' 드문 이유 밝혀냈다

한국과학기술원, 회복 환자 장기간 관찰 결과 기억T 세포가 중증 진행 막아



[아시아경제 김봉수 기자] 코로나19에 걸렸다 회복되면 중증 진행을 막아 주는 기억 T세포가 10개월이 지나도 잘 유지되고 있는 것으로 나타났다. 코로나19에 두 번째 감염된 환자가 중증으로 거의 진행되지 않는 이유가 국내 연구진에 의해 밝혀진 것이다.

한국과학기술원(KAIST)은 의과학대학원 신의철 교수 등 공동 연구팀이 코로나19 회복자들에서 기억 T세포가 10개월 동안 잘 유지되며, 특히 줄기세포 유사 기억세포가 효율적으로 잘 발생함을 규명했다고 7일 밝혔다.

중증 코로나19에 대해 방어를 하는 기억 T세포가 장기간 유지돼 두 번째 감염됐을 때는 거의 중증으로 진행되지 않는다는 것이다.

코로나19에 한 번 걸렸다 회복되면 중화항체와 기억 T세포로 방어면역이 생성된다. 하지만 코로나19 바이러스에 대한 중화항체는 시간이 지남에 따라 감소하는 것으로 알려져, 최근에는 기억 T세포에 관한 관심이 증대되고 있다.

기억 T세포는 코로나19 감염 자체를 예방하지는 못하지만 중증 코로나19로의 진행을 막는 것으로 알려진 중요한 면역세포다. 하지만 코로나19 회복자에서 기억 T세포가 얼마나 오래 유지될 수 있는지, 그리고 그 기능도 오랜 기간 잘 유지되는지는 명확히 알려진 바가 없었다.

연구팀은 한국인 코로나19 회복자들을 대상으로 10개월 동안 추적 연구를 수행해 코로나19 바이러스에 대항하는 기억 T세포가 어떤 특성을 보이는지, 얼마나 오랫동안 유지되는지 등을 확인했다. 최첨단 면역학 연구기법을 활용해 기억 T세포의 장기 유지에 중요한 줄기세포 유사 기억 T세포의 발생과 한 번에 여러 가지 기능을 나타내는 다기능성 기억 T세포의 존재를 분석했다.

이 결과 연구팀은 코로나19 회복 직후부터 나타나는 기억 T세포가 10개월의 추적 관찰 동안 잘 유지되는 것을 확인했다. 또 기억 T세포 유지는 애초에 걸렸던 코로나19의 경증·중증 여부와는 상관없이 대부분의 회복자들에게서 잘 나타난다는 것도 밝혀냈다. 10개월이 지난 후에도 다시 코로나19 바이러스 항원을 만나면 기억 T세포는 증식을 활발히 하며 한 번에 여러 가지 기능을 수행하는 다기능성을 잘 나타냄도 확인했다. 회복자가 코로나19 바이러스에 다시 노출됐을 때 기억 T세포들의 방어면역 기능이 잘 발현될 것임을 시사한다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 특히 코로나19 회복자들에서 줄기세포 유사 기억 T세포가 잘 발생함을 규명했다. 줄기세포 유사 기억 T세포는 장기간에 걸쳐 기억 T세포들의 숫자를 유지해주는 재생기능을 가진 세포다. 이번 연구 결과는 코로나19 회복자들의 기억 T세포가 상당히 오랜 기간 동안 잘 유지될 것임을 시사한다는 게 연구팀의 설명이다. 코로나19 회복 후 줄기세포 유사 기억 T세포의 발생을 보고한 것은 세계 처음이다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)지에 지난달 30일자로 게재됐다.

정재형 KAIST 박사과정 연구원은 "코로나19로부터 회복 후 최대 10개월까지도 기억 T세포 면역반응이 유지됨을 확인했다"며 "이러한 방어면역 지속성에 중요한 역할을 할 것으로 예측되는 줄기세포 유사 기억 T세포의 특성 및 기능 규명을 통해 재감염의 이해 및 코로나19 백신에 의한 기억 T세포 평가의 중요 지표를 마련했다"고 말했다.

