"확진자 쏟아지자 또 임시휴점" … 유통가, 코로나 재확산 '비상'

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 확산과 변이 바이러스 발생 우려가 높아지고 있는 가운데 백화점과 대형마트 등에서도 잇따라 확진자가 나와 비상이 걸렸다. 하루에도 수천명이 오고 가는 유통업의 특성상 매장에서 확진자가 나올 경우 직원은 물론 방문고객들 상당 수가 코로나19 검사대상자에 포함돼 유통업체와 방역당국을 긴장하게 하고 있다.

7일 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 2,600 등락률 -3.01% 거래량 238,578 전일가 86,500 2021.07.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스백화점-대형마트, 희비 엇갈린 '동행세일' 효과"300만원 구매하면 VIP" … 백화점, 20~30대 고객유치 경쟁 close 에 따르면 서울 삼성동에 위치한 무역센터점이 이날부터 다음날까지 임시 휴점에 들어갔다. 이 점포에선 지난 4일 지하 1층 식품관에 근무하는 직원 2명이 처음 확진된 이후 현재까지 직원과 지인 등 총 47명이 양성 판정을 받았다.

무역센터점은 확진자가 발생한 4일 하루 임시 휴점한 데 이어 5일엔 식품관만 휴점하고 나머지 매장을 정상 운영하다 추가 확진자가 확인된 직후인 오후 3시 영업을 조기 종료했다. 이어 무역센터점에 근무하는 전직원을 대상으로 코로나19 검사를 받도록 하고, 고객들에게도 코로나 확진자 발생으로 인한 휴점안내 문자메시지를 발송했다.

중앙재난안전대책본부는 이날 안전재난문자를 통해 지난달 26일부터 이달 6일까지 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 2,600 등락률 -3.01% 거래량 238,578 전일가 86,500 2021.07.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스백화점-대형마트, 희비 엇갈린 '동행세일' 효과"300만원 구매하면 VIP" … 백화점, 20~30대 고객유치 경쟁 close 무역센터점 방문자에 대해 선별진료소에서 코로나19 검사를 받을 것을 안내했다. 확진자들이 확진 판정을 받기 수일 전부터 증상 발현이 있었고, 식품관 뿐 아니라 다른 층 근무자 중에서도 확진자가 발생했다는 게 방역당국의 설명이다.

무역센터점과 인접한 코엑스광장에 마련된 선별진료소는 물론 인근 강남·서초 지역 보건소와 선별진료소엔 회사원과 주부 등 백화점을 방문했던 고객들이 몰리면서 늦은 시간까지 긴 줄이 이어졌다.

롯데백화점 영등포점에서도 지난 5일 매장 직원 한 명이 확진 판정을 받으면서 해당 매장이 일시 영업을 중단했다. 이보다 앞서 2일에도 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 5,000 등락률 -1.76% 거래량 67,211 전일가 284,500 2021.07.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 백화점 식품관에 멤버십? … "전문 영양사도 있어요"투캉스의 계절...태양보다 뜨거운 서머랠리 치얼스백화점-대형마트, 희비 엇갈린 '동행세일' 효과 close 백화점 강남점 지하 1층 식품관에서 직원 2명이 확진 판정을 받고 매장 한 곳이 영업을 하루 중단한 바 있다.

지난달 26일엔 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 2,000 등락률 -1.25% 거래량 106,238 전일가 159,500 2021.07.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 이마트 "성수동 본사 건물 매각 확정된 바 없다"'쿠팡 전략' 벤치마킹…이베이 품은 이마트, 성장株 변신할까? 이베이로 외형 확장한 이마트, 남은 과제는 외형 '성장' close 대구 월배점에서도 직원 9명을 포함해 그 가족과 지인 등 총 15명의 확진자가 나왔다. 마트와 협력사 직원 등 800여명은 물론 6월18~28일 이 매장을 방문했던 고객 수천명이 코로나 검사를 받았다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 2,000 등락률 -1.25% 거래량 106,238 전일가 159,500 2021.07.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 이마트 "성수동 본사 건물 매각 확정된 바 없다"'쿠팡 전략' 벤치마킹…이베이 품은 이마트, 성장株 변신할까? 이베이로 외형 확장한 이마트, 남은 과제는 외형 '성장' close 관계자는 "월배점은 추가 확진자가 발생한 즉시 영업을 종료하고 이후에도 이틀 더 영업을 하지 않았다"며 "매장 주차장에 임시 선별진료소를 설치하는 등 방역당국과 협조해 코로나 검사를 진행한 결과, 고객 중 확진자는 나오지 않았다"고 설명했다.

유통가는 매장 내에서 확진자가 발생할 경우 구매고객이 아닌 단순 방문고객들에 대한 인적사항은 확인할 수 없어 방역당국의 조사 결과와 지침에 따라 매장영업 등에 대응하고 있다. 백화점 관계자는 "점포마다 매일 매장을 소독하고 출입구에 상주인력을 배치해 고객들에 대한 발열체크 등 방역을 철저히 하고 있다"며 "다만 최근 일부 지역에서 확진자가 급증하는 추세라 대응이 쉽지 않다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr