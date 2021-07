신규 확진자 1212명 '역대 두번째'…정부는 방역강화 머뭇

194일만에 1200명대 '4차 대유행'

기존 거리두기 1주일 다시 연장

김 총리 "가장 강력한 단계 취해야 할 수도"

[아시아경제 서소정 기자, 손선희(세종) 기자] 코로나19 신규 확진자가 7일 1212명으로 치솟으면서 역대 두 번째 규모를 기록했다. 신규 확진자가 1200명대를 기록한 것은 ‘3차 대유행’이 정점을 찍었던 지난해 12월25일 이후 194일만이다. 정부는 확진자가 1200명대로 폭증하면서 수도권에서 다시 한 번 일주일간 기존 거리두기 체계를 유지하기로 했다. 만약 확산세가 꺾이지 않으면 새 '사회적 거리두기' 가장 강력한 단계인 4단계까지 상향하는 방안도 검토중이다.

중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 1212명으로 전날보다 466명이나 늘어났다. 전날 700명대에서 1200명대로 단숨에 뛰어오르면서 ‘4차 대유행’이 본격화 됐다는 평가다. 특히 수도권에서 걷잡을 수 없이 확산되는 추세다. 수도권 확진자는 서울 577명, 경기 357명, 인천 56명 등 990명으로 지역발생의 84.7%를 차지했다.

수도권 확진자가 900명대를 기록한 것은 지난해 1월20일 국내 코로나19 첫 확진자가 나온 이후 처음이다. 최근 1주간 발생한 확진자는 하루 평균 약 636명으로 새 거리두기 기준 3단계(500명 이상)를 넘어섰다.

김부겸 국무총리는 이날 오전 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "코로나19 하루 확진자 수가 1200명을 넘었다"며 "다시 한 번 일주일간 기존의 거리두기 체계를 유지하겠다"고 밝혔다. 김 총리는 "만일 2~3일 더 지켜보다가 이 상황이 잡히지 않으면 새로운 거리두기의 가장 강력한 단계까지 조치를 취해야 할 수도 있다"고 경고했다.

당초 정부는 이달 초부터 수도권에 6인까지 사적모임을 허용하는 등 다소 완화된 새 거리두기 체계를 적용하려다 일주일 연장했는데, 최근 확진자가 폭증하면서 재연장을 결정한 것이다. 이에 따라 당분간 5인 이상 모임 금지, 밤 10시까지 영업제한 등 기존 조치가 유지된다.

정부는 전국 확진자의 약 85%가 수도권에서 나오고 20~30대를 중심으로 확산되는 만큼 이들이 코로나19 진단검사를 적극 받을 수 있도록 할 계획이다. 서울시는 각 자치구별로 최소 2개 이상의 선별 검사소를 추가로 설치해 선제적 검사를 확대하고 주점이나 유흥시설, 대학, 기숙사, 학교, 학원, 실내 체육시설 등 20~30대 이용 빈도가 높은 곳을 대상으로 선제 검사를 집중 실시하기로 했다. 방역수칙 위반 사례가 드러날 경우, 곧바로 열흘 이상의 영업정지를 시행하는 ‘원스트라이크 아웃제’도 실시한다.

전문가들은 보다 빨리 방역강화에 나서야 한다고 주장했다. 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수는 "앞으로 상황은 더욱 악화될 수 있는데 거리두기 단계를 격상하지 않고 유예하는 것은 향후 유행규모를 더 키울 수 있다"고 지적했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr