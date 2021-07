삼정KPMG, 기업 도전과제와 포스트 코로나 전략보고서 발간...4대 경영전략 제시

[아시아경제 박지환 기자] 삼정KPMG는 7일 보고서 'New Reality, 기업 도전 과제와 포스트 코로나 전략'을 발간하고 기업들이 코로나19 이후 시대에 적응하기 위한 4대 경영전략을 제시했다.

보고서는 코로나19 팬데믹 이후의 새로운 현실을 선도하기 위해서는 국내 기업들이 ESG(환경·사회·지배구조), 탈세계화(Deglobalization) 극복, 고객 경험, 디지털 전환 등에 중점을 둬야 한다고 강조했다.

기업이 New Reality 시대에 민첩하게 대응하기 위해 비재무적 가치를 강화하는 ESG 경영전략 및 정보공시를 위한 방안을 수립해야 한다는 주장이다. 또 전 세계에 퍼지는 자국 중심주의를 극복하기 위해 글로벌 가치사슬을 재편, 수출경쟁력을 확보하고 해외 시장을 다변화해야 한다고 제언했다.

갈수록 중요성이 부각되고 있는 고객 경험에 대한 소비자 대응 민첩성도 길러야 한다고 강조했다. 아울러 디지털 트랜스포메이션 전략을 재점검해 가속화되고 있는 디지털 변화에 대응해야 한다고 덧붙였다.

삼정KPMG는 "코로나19는 기업의 약한 고리를 여실히 드러낸 반면, 산업 생태계 변화를 가속해 기존에 없던 새로운 가치가 창출되는 계기로 작용했다"고 진단했다.

그러면서 "우리 기업이 포스트 코로나 시대의 새로운 승자로 올라서기 위해서는 'ESG?디글로벌라이제이션 극복?고객경험?디지털 트랜스포메이션' 등 4대 전략 수립과 실행에 주안점을 둬야 한다"면서 "급변하는 환경 속 기업가 정신을 함양하고 도전과 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 주도해야 한다"고 덧붙였다.

