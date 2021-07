한국서비스대상 아파트 부문 …'푸르지오' 2년 연속 종합대상

대우건설은 자사 주택 브랜드 '푸르지오'가 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2021 한국서비스대상' 시상식에서 2년 연속 아파트 부문 '종합대상'을 수상했다고 7일 밝혔다.

한국표준협회가 지난 2000년 처음 시작해 올해 21주년을 맞는 '한국서비스대상'은 국내 서비스 산업 품질 향상을 목표로 고객중심의 서비스 품질경영 시스템을 구축하고, 경영 전반에 고객만족 혁신활동을 전개하여 그 성과와 수준이 탁월한 기업에게 주는 권위 있는 상이다.

한국표준협회는 이번 심사에서 대우건설이 2003년 '푸르지오'를 론칭한 후, 끊임없는 혁신과 서비스 상품 발굴을 통해 고객 편의와 주거문화 발전에 기여한 성과를 높게 평가한 것으로 알려졌다.

한편 대우건설은 2019년부터 2년 연속 민간 주택공급 실적 1위를 기록했으며, 올해도 약 3만4000여가구의 주거상품을 시장에 공급할 계획이다.

