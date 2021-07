막오른 어닝시즌, 코스피 상승 탄력 받나

삼성전자 영업익 12.5兆

전망치 상회한 깜짝 실적

"2분기 실적 기대감 확산 땐 상승추세 견고해질 것"

[아시아경제 송화정 기자] 삼성전자의 실적 발표로 2분기 어닝시즌이 시작됐다. 코스피가 계속 고점을 높이고 있는 상황에서 기업들의 2분기 실적이 코스피 추가 상승 동력이 될 수 있을지 주목된다.

7일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 3305.21로 마감하며 사상 최고치를 7거래일만에 경신했다. 지난달 25일 종가 기준 사상 처음으로 3300선에 도달했으며 재차 고점을 높였다. 코스피가 6월 이후 7차례나 사상 최고치를 다시 썼다. 이런 상황에서 2분기 실적 시즌이 시작되면서 증시에 영향을 미칠 것으로 보인다.

이날 삼성전자는 2분기 잠정 실적을 발표했다. 삼성전자의 2분기 잠정 영업이익은 12조5000억원으로 전년 동기 대비 53.3% 증가했다. 매출액은 18.9% 증가한 63조원으로 잠정 집계됐다. 매출액과 영업이익이 모두 시장전망치(컨센서스)를 상회한 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 2분기 영업이익 컨센서스(전망치)는 전년 동기 대비 34.17% 늘어난 10조9741억원이었고 매출액은 15.7% 늘어난 61조2813억원이다.

전일 고점 경신에 따른 부담과 삼성전자 실적 발표 이후 차익매물 출회 등으로 이날 코스피와 삼성전자는 모두 약세를 보이고 있다. 이날 오전 9시41분 기준 코스피는 전일 대비 0.66% 하락한 3283.55를 기록했다. 삼성전자는 0.74% 하락한 8만600원에 거래됐다.

삼성전자의 실적이 기대치를 상회하며 좋은 출발을 한 만큼 2분기 실적에 대한 기대감이 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 최유준 신한금융투자 연구원은 "2분기 실적 시즌에 대한 기대감이 아직 확산되지 않은 상황으로 기대감이 확산되면 코스피 모멘텀과 함께 상승 종목수가 증가할 것"이라며 "이와 함께 상승 추세도 견고해진다"고 말했다.

다만 2분기 실적 피크 아웃에 대한 우려도 존재한다. 최재원 키움증권 연구원은 "올해 연초 이후 기업들의 실적 전망 상향 조정이 급격하게 이뤄지며 국내 증시의 상승세를 견인해왔으나 실적 전망 상향 이후 현재와 같은 이익 개선 모멘텀의 지속성에 대한 시장의 우려가 그 어느 때보다 높아져 있는 상황"이라며 "이익 피크 아웃에 대한 우려가 높아진 환경은 이번 실적 시즌에서 시장 기대치를 하회하는 경우 차익 매물 출회를 불러일으킬 수 있는 요인"이라고 분석했다.

2분기 어닝 서프라이즈는 1분기만큼은 아닐 것으로 예상된다. 하나금융투자에 따르면 6월 코스피 2분기 영업이익 추정치는 지난달 22일까지 0.15%로 거의 움직이지 않았다. 3월에는 코스피 1분기 영업이익 추정치가 2.2%로 비교적 높게 상향 됐고 실제로 27%의 어닝 서프라이즈가 나타났다. 이경수 하나금융투자 연구원은 "2분기 영업이익 서프라이즈율은 약 4.4% 정도로 예상돼 지난 분기만큼 강한 어닝 서프라이즈는 아닐 것"이라고 말했다.

2분기 실적이 상향 조정된 개별 종목에 대한 관심이 필요하다는 의견이다. 이 연구원은 "시장의 어닝 서프라이즈 기대감이 낮아질수록 실적이 개선되는 개별 종목에 관심이 높아질 수밖에 없다"면서 "시장의 이익 둔화는 대형주의 이익 둔화를 의미하는 것이고 상대적으로 개별종목군의 실적이 돋보이기 마련"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr