[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 최근 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)가 확정한 ‘제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021년~2025년)’에 대전권역 2개 사업이 포함됐다고 7일 밝혔다.

대도시권 광역교통시행계획에 이름을 올린 사업은 ‘대덕특구-금남면 도로개설사업’과 ‘와동~신탄진동 도로개설’이며 이들 사업에 투입될 총사업비는 3297억원이다.

시는 대광위에 이어 해당 사업이 예비타당성조사를 통과하면 총사업비의 절반인 1649억원을 국비로 지원받는다.

대도시권 광역교통시행계획은 대광위에서 대도시권의 광역교통문제를 개선하기 위해 각 지자체와 협의해 수립하는 5년 단위 국가계획이다.

허태정 대전시장은 “두 건의 도로개설 사업이 완공되면 세종시, 청주시와 연계성이 강화돼 충청권 메가시티 구축을 앞당기는 효과를 가져 올 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr