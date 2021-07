정부가 이스라엘과 백신 교환(스와프) 협약을 맺고 확보한 화이자사의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 70만회(35만명)분이 7일 인천국제공항에 도착했다. /공항사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.