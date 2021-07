김태호 "윤석열, 국민들로부터 검증 두려워 하지 말라"

金, 이달 중순 대선 출마 선언도

[아시아경제 이현주 기자] 대권 도전을 준비 중인 김태호 국민의힘 의원은 7일 윤석열 전 검찰총장을 향해 "국민과 소통이 우려스러운 것도 사실"이라면서 국민들로부터 받는 '자기 검증'을 두려워해서는 안 된다고 말했다.

김 의원은 이날 초선 의원 모임인 '명불허전 보수다'에 출연해 "윤 전 총장은 담대하게 (검증을) 받아야 하고, 받고 문제가 있으면 다른 기회가 주어져야 (이미지가) 교체 되지 신비주의에 감싸져선 안 된다"고 제언했다.

이어 "당에 원팀으로서 하는 게 정권 창출과 본인에 유리하다"면서 "들어와서 실력을 보여 달란 것"이라고 했다.

김 의원은 자신의 대선 출마 계획도 이날 공식화 했다. 그는 "7월 중순경 첫 발을 내딛을 각오를 하고 있다"면서 "제 지지도가 0%인데 0자를 무시하지 말라. 0선 이준석 대표가 갑자기 엄청난 변화 가져온 것 잘 아시지 않느냐"고 말했다.

그는 "누가 되더라도 공존의 시스템을 만들고, 정치 보복은 이제 고리를 끊어야 한다"면서 "온 나라가 교착 상태로 가는 진영 논리, 승자독식구조가 유혈 스포츠처럼, 정치가 극단적으로 가게 되는 정치 구조는 이제 깨야한다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr