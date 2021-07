KB국민카드, 아동권리보호 사업에 1억원 지원

가족 유대관계 강화 프로그램 지원, 아동보호 전문가 모니터링 등에 사용

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 7일 서울 종로구 KB국민카드 본사에서 아동권리보호 사업인 '굿 터치' 지원을 위한 후원금 1억원을 사회복지법인 '굿네이버스'에 전달했다.

이날 전달된 후원금은 권리 보호가 필요한 아동이 있는 가정 중 저위험군으로 분류된 80가구를 대상으로 아동이 가정에서 신체·정서적으로 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 활동과 프로그램 운영에 사용될 예정이다.

내년 2월까지 진행되는 이 사업은 굿네이버스 주관으로 아동보호 전문가와 임상심리 전문가를 통한 ▲미술, 체육, 음악 등 가족 유대 관계 강화 위한 가족 놀이 프로그램 지원 ▲아동 발달단계별 훈육 방법과 양육 기술 프로그램 제공 ▲정기적 방문과 양육태도 검사 등 모니터링 ▲전문가 상담과 트라우마 심리 치료 지원 등으로 구성돼 운영된다.

KB국민카드 관계자는 "이번 후원으로 아동 양육과 관련된 체계적이고 전문적인 프로그램을 다양하게 지원할 수 있고 이를 통해 아동들의 권리 보호와 가족 구성원간 유대 관계 강화에도 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

