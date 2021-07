5대 금융그룹, 하반기 경영전략회의 개최…금융환경 대응 전략 모색

신한, 7일 '신한문화포럼' 개최…일류 신한 도약

KB국민·우리 9일 예정, 하나·NH농협 하순께 진행

신성장동력 확보·디지털 경쟁력 강화·건전성 관리 화두

[아시아경제 이광호 기자]국내 주요 금융그룹들이 잇달아 하반기 경영전략회의를 열고 포스트 코로나 시대를 선도하고 급변하는 금융환경에 대응하기 위한 전략마련에 나선다. 코로나19 휴유증을 겪고 있는 만큼 ‘신성장동력 확보’, 빅테크(대형 정보통신기업)·핀테크에 맞설 ‘디지털 경쟁력 강화’, 금리 인상기에 대비한 ‘건전성 관리’가 핵심 화두로 꼽힌다.

◆금융그룹 하반기 경영추진계획 논의= 7일 금융권에 따르면 신한금융그룹은 이날 오전 9시부터 ‘신한문화포럼’을 열고 조용병 회장을 비롯한 최고경영자(CEO) 및 임직원이 열띤 토론을 벌였다.

이날 포럼은 그룹 초창기부터 이어온 신한문화 전통을 디지털 시대에 맞게 재해석하고 고객, 미래, 직원의 관점에서 전략 방향성을 모색하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 조 회장은 창업정신을 계승하고 일류 신한으로 도약하기 위해선 신한문화의 대전환이 필요하다고 주문했다. 진옥동 신한은행장도 ‘고객중심, 일류신한’을 주제로 발표하며 초심을 강조했다.

신한금융 관계자는 "신한문화포럼은 코로나19 상황을 감안해 온라인으로 진행했다"며 "초심을 되새기고 변화와 혁신을 통한 디지털 일류신한으로 재가동하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

KB금융그룹은 오는 9일 하반기 경영전략회의를 개최한다. 비대면 화상회의 워크숍을 열고 금융환경 변화에 따른 대응 방안을 모색한다. 윤종규 회장이 진행하는 CEO 특강도 진행된다. 윤 회장은 이 자리에서 비은행 부문과 비이자이익 증대, 글로벌 사업 강화라는 경영 과제를 강조할 예정이다.

같은 날 우리금융그룹도 온·오프라인 연계방식으로 경영전략 워크샵을 진행한다. 손태승 회장과 CEO 등 필수인원만 참석하고 임원들은 비대면으로 참석한다. 하나금융그룹과 NH농협금융지주는 구체적인 일정이 확정되지 않았지만 비대면 방식으로 이달 하순께 진행한다는 계획이다.

◆재무건전성 등 경영정상화 방안 모색= 금융그룹들은 이번 경영전략회의를 통해 포스트 코로나 시대를 선도하기 위한 경영정상화 방안 등에 대한 논의에 나선다.

금융그룹들은 코로나19를 계기로 비대면 업무가 확산되면서 업무 프로세스는 물론 일하는 방식까지 디지털화를 추진하고 있다. 동시에 비은행 포트폴리오, 글로벌 영역 확대를 통해 지속 성장 동력을 확보하는데 박차를 가하고 있다.

무엇보다 한국은행이 연내 기준금리 인상을 시사하면서 여신에 대한 관리와 건전성 확보가 중요해졌다. 금리인상은 은행의 순이자마진(NIM)의 상승으로 이어져 호재일 수 있지만 반면 차주(돈을 빌린 사람)들의 이자상환부담이 가중돼 연체율 상승을 불러올 수 있다. 특히 올해 1분기 가계부채가 사상 최대치인 1765조원을 기록하는 등 무서운 속도로 불고 있어 충당금 적립 강화 등 건전성 관리가 필요한 시기다.

특히 금융당국이 코로나19 사태에 따라 한시적으로 지원했던 대출 만기 연장, 이자 유예 조치 등이 9월 종료되면 시장 충격은 클 수 밖에 없다. 지난달 기준 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행이 중소기업과 소상공인을 돕기 위해 대출 만기와 이자 낮기를 연장한 대츌 규모는 80조원에 달한다. 즉 자본금 확충도 감안해야 한다.

한 금융그룹 관계자는 "하반기 경영여건이 녹록지 않아 리스크관리와 내실화에 주력할 계획"이라며 "신성장동력 확보, 디지털 경쟁력 강화, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 등도 주요 과제"라고 설명했다. 또 다른 관계자는 "금융시장의 불확실성이 지속되고 있지만 신성장동력 확보를 위해 채널을 다변화할 예정"이라며 "건전성 추이를 살피며 여신 리스크가 커진 여신의 경우 대출을 줄이는 방식으로 여신 관리에도 노력할 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr