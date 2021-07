이름을 찾습니다 … 부산교육청, 내년 3월 개관 강서구 ‘안전체험관’ 명칭 공모

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 강서구에 건립 중인 ‘부산학생종합안전체험관’의 이름을 공모한다.

옛 명지초등학교 운동장에 짓고 있는 안전체험관은 내년 3월 개관을 앞두고 오는 12일까지 명칭을 공모한다.

안전체험관은 체험 중심의 안전교육과 훈련을 통해 안전의식을 높이고 위기 대처능력을 키우기 위해 2020년 8월 착공해 공사를 진행하고 있다.

공모전은 부산의 지역적 특색을 반영한 독창적이고 쉽게 부를 수 있는 이름을 기다리고 있다.

부산시민은 공모에 참여할 수 있으며, 당선자 1명에게는 15만원 상당의 상품을, 우수자 3명에게는 5만원 상당의 상품을, 장려자 5명에게는 3만원 상당의 상품을 각각 수여한다.

공모전 내용은 부산시교육청 공식 유튜브 채널과 다모아 앱 등을 통해 확인할 수 있다.

부산학생종합안전체험관은 부지면적 1만6970㎡에 연면적 6337㎡ 지상 3층 규모로 건립한다.

1층에는 어린이안전체험관, 수상안전체험관, 오리엔테이션을, 2층에는 교통안전체험관, 대형교통안전체험관, 생활안전체험관(야외)을, 3층에는 재난안전체험관, 응급처치체험관, 생활안전체험관(실내) 등 체험공간을 갖출 예정이다.

김칠태 시교육청 안전기획과장은 “시민이 함께 만들어가는 학생안전교육의 산실이 될 것”이라며 “안전교육 7대 표준안을 반영하고 교육과정과 연계한 실질적인 체험중심 안전교육을 펼쳐 나갈 계획이다”고 말했다.

