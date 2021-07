2분기 '깜짝실적' 삼성전자… 모바일은 신제품 효과 감소 등에 '주춤'

7일 삼성전자 2분기 잠정실적 발표

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 7,660,642 전일가 81,200 2021.07.07 10:23 장중(20분지연) 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락'반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈 close 가 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 2분기 영업이익 12조원을 넘어서는 '깜짝실적'을 기록했다. 다만 ‘갤럭시S21’을 앞세워 1분기 호실적을 견인했던 스마트폰 사업부는 코로나19로 인한 생산 차질과 신제품 효과 감소 등으로 다소 부진했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 7,660,642 전일가 81,200 2021.07.07 10:23 장중(20분지연) 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락'반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈 close 는 2분기 잠정 경영실적을 집계한 결과 매출액 63조원, 영업이익 12조5000억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 이는 지난해 2분기(매출 53조원, 영업이익 8조1500억원)와 비교해 매출은 18.94%, 영업이익은 53.4% 증가한 것으로 시장 전망치를 10% 이상 웃돌았다.

매출은 2분기 기준으로 사상 최대 수준으로 지난 1분기에 비해 매출(65조3900억원)은 다소 감소했지만 영업이익(9조3800억원)은 3조원 이상 증가했다. 전체 실적은 지난 1분기에 기대 이하로 부진했던 반도체가 호실적을 견인했다.

삼성전자는 이날 부문별 실적은 공개하지 않았지만 호실적을 거둔 것으로 전해진 반도체 부문과 달리 스마트폰을 담당하는 모바일(IM) 부문은 계절적 비수기 등의 영향으로 2조7000억~3조원 초반 수준의 영업이익을 기록하며 다소 주춤한 모습을 보인 것으로 알려졌다.

우선 아시아 지역의 코로나19 확산이 부정적인 영향을 미쳤다는 평가다. 인도 등에서 수요가 감소하면서 스마트폰 판매량이 전 분기보다 20% 이상 감소했고, 베트남 공장에서 생산 차질이 발생하며 1분기 7600만대였던 스마트폰 출하량이 2분기 6000만대 수준으로 줄어든 것으로 전해진다. 여기에 일부 모델의 애플리케이션 프로세서(AP) 공급 부족 문제도 영향을 미친 것으로 분석된다.

이순학 한화투자증권 연구원은 “IM 부문은 AP 공급 부족과 아시아 코로나19 유행으로 스마트폰 판매량이 전 분기보다 20% 이상 감소했다”면서도 “제품 믹스 개선으로 인해 양호한 수익성을 기록할 것”이라고 설명했다.

아울러 올해 1월 플래그십 모델인 ‘갤럭시S21’을 조기 출시하는 승부수를 던진 만큼 2분기에는 신제품 효과가 다소 감소할 수밖에 없다는 점도 실적에 영향을 미친 것으로 보인다. IM 사업부는 올해 1분기 조기 출시에 힘입어 전년 동기 대비 65.7% 상승한 4조3900억원의 영업이익을 기록했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 7,660,642 전일가 81,200 2021.07.07 10:23 장중(20분지연) 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락'반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈 close 는 5G 플래그십 모델을 100만원 이하로 출시하는 등 가격 경쟁력을 앞세워 시장 공략에 나섰고, 실제 판매량도 국내 기준 출시 두 달만에 100만대를 넘어서기도 했다. 이는 전작인 ‘갤럭시S20’ 대비 판매량이 한 달 빠른 수준이다

반면 2분기에는 중저가 모델군인 갤럭시 A시리즈의 라인업 확대에 집중했다. '갤럭시A52'와 '갤럭시A72' 등을 다양한 국가에서 출시했고, 최근에는 인도 등에 '갤럭시M32' 등 보급형 제품의 출시도 이어가고 있다.

다만 3분기는 출시 대기 중인 폴더블 스마트폰 등 신제품 효과로 고가폰의 판매 비중 등이 다시 상승하면서 매출액과 영업이익 모두 2분기보다 개선될 것으로 예상된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 7,660,642 전일가 81,200 2021.07.07 10:23 장중(20분지연) 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락'반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈 close 는 다음달 11일 갤럭시 언팩 행사를 통해 차세대 폴더블폰인 ‘갤럭시Z폴드3’와 ‘갤럭시Z플립3’ 등 신제품을 대거 공개할 예정이다.

김운호 IBK투자증권 연구원은 “3분기는 모바일은 해외 거래선 물량이 본격화되고, 폴더블폰 등 신제품 출시로 평균판매단가(ASP)도 개선될 것으로 기대되는 만큼 매출액과 영업이익 모두 2분기 대비 개선될 것으로 예상한다”고 전망했다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,500 전일대비 700 등락률 -0.86% 거래량 7,660,642 전일가 81,200 2021.07.07 10:23 장중(20분지연) 관련기사 숨 고르는 코스피…3280대로 하락'반도체 회복' 삼성전자, 2분기 영업익 12.5조원 '깜짝 실적'(상보)[2보] 삼성전자 2분기 매출 63조·영업익 12.5조원…어닝서프라이즈 close 의 올해 3분기 영업이익은 14조5303억원으로 지난해 같은 기간보다 17.62% 증가할 것으로 추정된다. 매출액 역시 70조4378억원으로 5.19% 성장할 것으로 예상된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr