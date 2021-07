전북도 학교운영위원장협의회 ‘제19대 김태인 회장’ 취임

전북 학교운영위원장 협의회(회장 김태인)는 지난 6일 오전 11시 전라북도교육청 2층 강당에서 김태인 회장의 취임식을 개최했다고 7일 밝혔다.

전북 학교운영위원장 협의회 14개 시·군 중 전주, 군산, 완주, 진안, 무주, 임실, 고창 등 7개 지역에서는 새로운 회장이 취임했다.

이날 이·취임식에서는 2021에 임기 만료된 전북 학교운영위원장 협의회장 7명 및 전북 학교운영위원장 협의회 사무국 직원 7명 등 총 14명에게 교육감 표창도 수여했다.

전북 학교운영위원장 협의회는 도내 14개 시·군 협의회장들이 모여 지역 간 정보 공유 및 협조체제 구축, 학교운영위원회의 내실화와 단위학교 차원의 교육 자치를 정착시키기 위한 방안 등을 협의한다.

김태인 회장은 “소통과 협력, 견제의 기능을 정상적으로 발휘해 학교 운영위원장 협의회의 위상을 높이고 협의회가 제 역할을 다할 수 있는 조직으로 거듭나게 하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr