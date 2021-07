4차유행 '가뭄 속 단비'…오늘 화이자 백신 132만회분 도입

이스라엘 백신 스와프로 70만회분

'직계약' 화이자 백신도 62.7만회분

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 이스라엘 정부와 코로나19 ‘백신 스와프’ 협약을 통해 제공받는 화이자 백신 70만회분이 7일 국내에 도착했다. 화이자와의 개별 계약을 통해 확보한 백신 62만7000회분도 들어오면서 하루에만 총 132만7000회분의 백신이 공급됐다. 최근 백신 부족 상황에서 ‘가뭄 속 단비’가 될 것으로 보인다.

범정부 백신도입 태스크포스(TF)에 따르면 정부가 이스라엘과 체결한 백신 스와프 협약에 따라 이날 오전 8시40분께 화이자 백신 70만회분이 인천공항에 도착했다. 정부는 이번에 받은 화이자 백신과 동일한 물량을 오는 9~11월 이스라엘에 순차적으로 반환할 예정이다.

이번 도입 백신은 즉시 통관을 완료하고 이달 13일부터 접종에 투입된다. 정부는 신속한 접종을 위해 자체 품질검사와 배송 등 관련 절차를 빠르게 진행하기로 했다. 백신의 유효기간이 이달 말일까지라는 점도 정부가 접종을 서두르는 이유 중 하나다. 특히 화이자 백신은 모더나(4주), 아스트라제네카(AZ·11~12주) 백신과 비교해 1, 2차 접종 간격이 3주로 가장 짧아 빠르게 접종 완료자를 늘리는 데 효과적이다.

앞서 새벽 1시30분에는 개별계약분 화이자 백신 62만7000회분이 인천공항에 들어왔다. 7월 도입 예정이었던 화이자, 모더나, AZ의 코로나19 백신 총 1000만회분 가운데 첫 물량이다. 이상원 중앙방역대책본부(방대본) 역학조사분석단장은 "화이자 백신은 7월 점진적으로 보다 많은 물량이 공급될 것"이라고 설명했다.

이날 132만회분이 넘는 화이자 백신이 한꺼번에 들어옴에 따라 지난달 중순 이후 정체상태였던 신규 백신 접종에도 숨통이 트일 것으로 기대된다. 국내 코로나19 백신 1차 접종률은 지난달 20일 29%를 넘긴 이후 보름 넘도록 30%대에 진입하지 못하다 이날 0시 기준 30.1%(1543만9910명)으로 높아졌다. 접종 완료자는 전날보다 6만2770명 늘어 누적 546만3292명, 인구대비 접종 완료자의 비율은 10.6%로 집계됐다.

현재 국내 백신 잔여량은 158만4900회분에 불과하다. 백신 종류별로는 AZ 백신이 28만8300회분, 화이자 백신이 122만2400회분, 모더나 백신 7만4200만회분이다. 다만 남은 AZ 백신은 지난달 말 2차 접종을 위해 의료기관으로부터 회수해 실제 접종은 미미한 수준이다.

일단 이스라엘로부터 받은 백신은 확진자가 몰려있는 수도권 방역안정화에 집중 활용된다. 서울·경기 지역을 대상으로 한 지자체 자율접종이 오는 13일부터 조기 시행에 들어간다. 이들 지역에 화이자 백신 34만명분을 공급해 대민접촉이 많은 직군부터 2주간 접종한다. 현재로서는 운수종사자, 환경미화원 등이 후보군으로 거론된다.

