락앤락, CJ대한통운·투썸플레이스와 플라스틱 선순환 사업 ‘맞손’

업사이클링·지속가능 자원 순환 생태계 구축 골자

이종 기업간 최초 협약…탄소 저감 다자간 협력 모델 제시

[아시아경제 김희윤 기자] 락앤락은 CJ대한통운·투썸플레이스와 함께 탄소 저감 협의체를 구성하고 플라스틱 선순환 협력 사업을 추진한다고 7일 밝혔다.

3사는 이날 서울 중구 CJ대한통운 본사에서 주요 관계자가 참석한 가운데 ‘탄소ZERO(제로) 협의체 업무 협약’을 체결했다. 이번 협약은 생활 속에서 많이 쓰이는 플라스틱을 유용하게 업사이클링하고, 지속가능한 자원 순환 생태계를 구축하자는 데 3자가 뜻을 함께하면서 추진됐다.

락앤락은 플라스틱 자원의 선순환을 위해 이종(異種) 기업 간 협약은 처음으로, 각 사의 자원과 역량을 한데 모아 탄소 저감 효과를 창출하는 ‘콜렉티브 임팩트(collective impact?다자간협력모델)’를 제시할 예정이라고 설명했다. 3사는 ▲폐플라스틱 재사용· 재활용 기회 발굴 ▲폐플라스틱 소재를 활용한 친환경 아이템 개발 및 제작 등을 협력한다.

앞서 락앤락은 지난 5월 자투리 플라스틱을 활용해 CJ대한통운의 물류 현장에 재생 파렛트(물건을 적재해 운반하는 데 사용되는 받침대)를 제공했다. 락앤락은 공장에서 쓰고 남은 양질의 플라스틱 10톤을 제공하고, CJ대한통운은 이를 탄소ZERO 파렛트 300개로 업사이클링했다. 이를 통해 이산화탄소 2만160kg을 감축하는 효과를 거뒀다고 락앤락 측은 설명했다.

이 중 락앤락은 생활용품 제조 공장에서 사용하고 남은 양질의 플라스틱을 수거, 물류 현장 및 일상에서 사용하는 환경 친화적 아이템의 개발·제작을 담당한다. 제작한 생활용품은 락앤락 자체 채널에서도 운용하며 판매 수익금은 친환경 스타트업 지원을 위한 투자, 산불 피해 지역 복구 등 환경을 위한 다양한 활동에 활용할 예정이다.

투썸플레이스는 매장에서 사용한 일회용 플라스틱 컵을 수거해 친환경 아이템을 제작하는 매장 연계 친환경 캠페인을 추진한다. CJ대한통운은 업사이클링 제품을 물류 현장에 도입한다. 3사 외 친환경 소셜벤처 KOA(케이오에이)도 참여해 재생 아이템 제작을 돕고, 외부 기관 협업을 통해 탄소 저감 효과를 측정하며 배출량을 줄인다는 계획이다.

강민숙 락앤락 HR센터 강민숙 상무는 “협약을 통해 각 사가 환경 문제를 더욱 적극적으로 인식하고, 이를 해결해 나가기 위해 노력하며 ESG 경영에 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “소비자에게 유용하게 사용된 플라스틱이 새로운 제품으로 탄생하는 동시에, 실질적인 탄소 저감에도 기여할 수 있도록 선순환 활동에 적극 동참할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr