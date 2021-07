볼보건설기계 "2040년까지 탄소 중립 가치사슬 형성할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 볼보건설기계그룹이 탄소 영향을 줄이고 파리기후협정 목표 달성에 기여하기 위해 글로벌 이니셔티브 '과학기반 탄소감축 목표 이니셔티브(SBTi)'가 검증한 감축안을 발표했다.

SBTi는 최신 기후과학을 기반으로 기업의 온실가스 배출량 감축이라는 목적을 달성하기 위해 기후행동을 유도하는 글로벌 이니셔티브로, 탄소정보공개프로젝트(CDP), 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 세계자원연구소(WRI), 세계자연기금(WWF)이 함께 참여한 공동 연구 계획이다.

볼보건설기계를 포함한 볼보그룹의 전 사업부는 이번 감축안에 따라 2040년까지 탄소 중립 가치사슬을 형성한다는 목표를 세웠다고 설명했다. 볼보 제품의 평균 수명주기가 고객 사용 기간 기준으로 10년이기 때문에 전체 제품군이 2050년까지 탄소중립목표를 달성하려면 2040년 이후에 출시되는 모든 제품은 탄소 중립 제품이어야 한다는 점을 고려했다.

볼보건설기계는 또 2030년까지 내부 사업장, 시설, 제조 공정에서 탄소 배출량을 절반으로 줄이고 볼보의 탄소 배출량 중 가장 높은 비율을 차지하는 '제품 사용 중 발생하는 탄소 배출량 30%'의 절대 감축을 달성하기로 했다.

볼보건설기계 관계자는 "국내외 기술 개발과 다양한 기후 변화 이니셔티브 참여를 통해 탈탄소화를 약속하고 있고 총체적인 관점에서 기후 변화 해결에 나서고 있다"면서 "그 일환으로 전기 배터리 장비, 수소전지 장비, 엔진 솔루션 3가지 측면에서 e-모빌리티를 포괄하는 검증된 혁신안을 따를 예정"이라고 말했다.

한편 볼보그룹코리아는 2030년까지 하이브리드 굴착기와 전기 굴착기, 수소전기 굴착기 등 친환경 첨단 건설장비의 집중 개발을 통해 탄소 배출량 30% 저감, 굴착기 생산 거점인 창원공장에서 발생되는 탄소배출을 50% 저감한다는 계획을 밝힌 바 있다.

