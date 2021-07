'경기도가 최초라고?'‥이재명 경기지사 '정책 표절' 논란 확산

조광한 시장, "경기도가 남양주시 사업 표절, 왜곡 유포" 비판

이재명 지사, "남양주시 최초지만, 공무원 표창했다" 해명

[아시아경제 라영철 기자] 더불어민주당 대선 후보 경선 TV 토론회에서 남양주시의 하천·계곡 정비 사업이 '경기도의 최초 사업'으로 언급되면서 이재명 경기지사의 '정책 표절' 논란이 확산되고 있다.

조광한 남양주시장은 즉각 "경기도가 남양주시의 사업을 왜곡하고 유포했다"며 강력 비판했다.

앞서 지난 3일 더불어민주당 김두관 의원은 KBS 주관으로 열린 첫 대선 경선 합동 토론회에서 '전국 최초로 하천과 계곡 불법 시설을 정비했다'는 경기도 홍보에 대해 '사실과 다르다'고 주장했다.

이재명 지사는 김 의원의 추궁에 마지못해 '남양주시가 최초'라고 인정하면서도 '그래서 공무원들 표창도 했다'고 발언했다.

이를 두고 조광한 남양주시장은 "토론회에 참가한 이재명 경기도지사의 발언으로 사실이 왜곡될 소지가 많아 자세히 설명드린다"며 전날(6일) 입장문을 발표했다.

조 시장은 입장문에서 "제가 시장으로 취임한 직후인 2018년 8월부터 본격적으로 하천 불법 정비와 하천 정원화 사업을 추진했으며, 최근 실시한 '시민들이 가장 좋아하는 정책' 설문조사에 4위로 선정될 만큼 좋은 정책으로 평가받았다"고 밝혔다.

이어 "2020년 12월 더불어민주당 우수정책 경진대회에서 최우수 정책으로 뽑혀 당 대표 1급 포상까지 받았다"고 덧붙였다.

그러면서 "이 사업을 누가 '최초'로 했는지는 중요치 않다. 오직 더 많은 국민의 복리(福利)만 바랄 뿐"이라며 "우리 시의 성과를 도지사의 치적으로 둔갑시켜 버리는 경기도의 행태에는 동의할 수 없다"고 강조했다.

조 시장은 또, '경기도의 도지사 띄우기'를 언급하며 "우리 시의 하천·계곡 정비 사업이 궤도에 오르고 성과들이 알려져 2019년 8월 중앙언론지에서 '50년 만에 시민에게 권리를 되찾아 줬다'며 크게 다뤘다"고 했다.

이어 "이 사업은 제가 남양주시장으로 취임하기 전인 후보 시절부터 구상해 취임과 동시에 본격적으로 추진했다"면서 "남양주시가 경기도 내에 있기 때문에 경기도가 처음이라는 궤변을 늘어놓을지 모르겠으나, 그렇다고 이재명 도지사의 업적이 될 수는 없으며, 상식 있는 사람에게는 궁색한 말장난에 불과하다"고 지적했다.

남양주시의 '하천과 계곡 정비 성과' 보도 이후, 뒤늦게 경기도가 하천·계곡 정비에 나서 놓고도 지난해 6월 이 지사의 취임 2주년 때 '경기도의 전국 최초 하천·계곡 정비 사업 시작'이라는 언론 보도에는 남양주시에 대한 언급은 없었다는 게 조 시장의 설명이다.

조 시장은 특히, "저를 가장 분노하게 한 일은 경기도의 이러한 행태에 문제를 제기한 우리 시 직원들에 대한 보복성 감사인데, 경기도가 최초라는 보도 자료에 우리 시가 최초라고 댓글을 단 직원들을 특별조사 명목 하에 보복성 감사를 하고, 이를 여론 조작으로 몰아간 참으로 치졸하고 옹졸하다고밖에 말할 수 없다"고 힐난했다.

이어 "이런 일련의 사건들에 비추어 볼 때 남양주시가 선도적으로 추진해서 표창을 주었다는 발언이 과연 우리 시의 성과를 제대로 인정한 것인지 그 진정성에 의구심을 갖지 않을 수 없고, 본질은 우리 시의 계곡 정비 사업을 경기도가 자신들의 사업인 양 왜곡하고 유포했다는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "도지사께서는 제가 표창을 달라고 요청했다고 하셨는데 사실은 도지사께서 제게 먼저 상을 주신다고 제안하셨지만, 그 상을 받으면 제 인품을 떨어뜨리는 것 같아 완곡히 거절했다"고 밝혔다.

조 시장은 또, 특별사법경찰을 동원해 강압적인 방법을 택한 이재명 지사의 사업 추진 방식도 지적했다.

조 시장은 "우리 시가 하천·계곡 정비를 시작할 당시 영업하던 상인들의 반발이 매우 거셌다"면서 "16차례 간담회와 일대일 면담을 거쳐 2019년 3월부터 본격적으로 상인들의 자발적인 철거를 진행할 수 있었다"고 밝혔다.

조 시장은 그러나 "특별사법경찰을 동원해서 강압적인 방법을 택한 경기도를 보면 가슴이 먹먹함을 지울 수 없다"면서 "불법 점유라도 법이 그렇다며 무자비하게 밀어붙이는 행정은 공권력 집행이자 독재자적 발상"이라고 일갈했다.

조 시장은 "한 번은 남양주시와 경기도의 하천·계곡 정비 사업 논란을 정리해야겠다는 생각이 있었다"면서 "이번 일을 계기로 앞으로는 제발 이런 식의 '정책 표절'이 재발되지 않는 사회를 소망해 본다"고 전했다.

한편 경기도는 조광한 남양주시장의 하천ㆍ계곡 정비사업을 경기도가 '정책 표절'했다는 주장에 대해 최초 시행 여부는 중요하지 않다고 밝혔다.

도 관계자는 "경기도의 도내 31개 시군에 대한 하천·계곡 정비사업은 2018년 9월 이 지사의 지시사항으로 추진된 사업"이라며 "경기도는 전체 시·군을 대상으로 추진해 이룬 성과를 도민들에게 알렸다"고 7일 설명했다.

이어 "남양주시가 하천·계곡 정비사업을 경기도가 정책 표절했다고 주장하는데 이는 의미 없는 논쟁"이라며 "남양주시는 남양주시일 뿐이고 경기도는 광역정부로서 시·도 단위로는 전국 최초로 하천·계곡 정비사업을 추진했다는 점에서 의미가 있다"고 주장했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr