서울 코로나 신규확진 583명, 역대 最多…'4차 대유행' 우려

[아시아경제 임철영 기자] 서울의 코로나19 신규 확진자가 6개월만에 최대치를 경신하며, 4차 대유행 우려가 커지고 있다.

7일 중앙방역대책본부(방대본)은 전일 서울에서 확인된 코로나19 신규 확진자 수가 583명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 코로나19 첫 확진자가 나온 이후 하루 기준 최대치다. 이전 최대치는 지난해 12월 24일 552명으로 이를 약 6개월만에 넘어섰다.

올 들어 서울의 코로나19 신규 확진자 수는 3차 대유행 이후 줄어들면서 지난 4월 초 100명대 안팎까지 안정됐으나 사회적 거리두기가 느슨해 지원서 다시 4월 중순부터 늘어나기 시작했다.

최근에는 300명 수준을 크게 웃돌았고 전일 583명까지 치솟았다. 6일 신규 확진자 중 577명은 국내 감염, 6명은 해외 유입 사례로 확인됐다.

이에 서울 코로나19 누적 확진자 수는 5만 2524명으로 증가했다. 현대 4076명이 격리 치료 중이며, 하루새 사망자는 추가되지 않아 518명을 유지했다.

